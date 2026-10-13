Кличко відвідав водопровідну насосну станцію "Київводоканалу". Фото

Мер Києва Віталій Кличко відвідав одну з водопровідних насосних станцій "Київводоканалу", де працюють генератори для живлення насосів під час аварійних ситуацій і відсутності електропостачання.

Про це очільник столиці повідомив у своєму Telegram.

"Наразі "Київводоканал" має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт. Їх встановлювали протягом років повномасштабної війни", – зазначив Кличко.

Кличко відвідав водопровідну... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Мер Києва додав, що підприємство очікує доукомплектації генераторними системами великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном.

Кличко відвідав водопровідну... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Кличко відвідав водопровідну... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

"Хочу зазначити, що генератори не можуть повністю замінити систему електропостачання такого великого господарства, як "Київводоканал". Вони допомагають в аварійних ситуаціях в енергосистемі. Та не можуть працювати безперервно. І фахівцям потрібен час, щоб у надзвичайній ситуації перемкнути систему на резервне живлення", – розповів Кличко.

Він відзначив, що система ж водовідведення міста повністю забезпечена джерелами резервного живлення.

Система ж водовідведення міс... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

"На жаль, ворог посилює атаки й продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає й на систему водопостачання, зокрема, в столиці. Та ми продовжуємо робити все для життєзабезпечення й функціонування міста", повідомив мер Києва.