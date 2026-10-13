Кличко відвідав водопровідну насосну станцію "Київводоканалу". Фото
Водопровідна насосна станція...
Джерело: пресслужба Віталія Кличка
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Мер Києва Віталій Кличко відвідав одну з водопровідних насосних станцій "Київводоканалу", де працюють генератори для живлення насосів під час аварійних ситуацій і відсутності електропостачання.
Про це очільник столиці повідомив у своєму Telegram.
"Наразі "Київводоканал" має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт. Їх встановлювали протягом років повномасштабної війни", – зазначив Кличко.
Кличко відвідав водопровідну...
Джерело: пресслужба Віталія Кличка
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Мер Києва додав, що підприємство очікує доукомплектації генераторними системами великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном.
Кличко відвідав водопровідну...
Джерело: пресслужба Віталія Кличка
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Кличко відвідав водопровідну...
Джерело: пресслужба Віталія Кличка
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"Хочу зазначити, що генератори не можуть повністю замінити систему електропостачання такого великого господарства, як "Київводоканал". Вони допомагають в аварійних ситуаціях в енергосистемі. Та не можуть працювати безперервно. І фахівцям потрібен час, щоб у надзвичайній ситуації перемкнути систему на резервне живлення", – розповів Кличко.
Він відзначив, що система ж водовідведення міста повністю забезпечена джерелами резервного живлення.
Система ж водовідведення міс...
Джерело: пресслужба Віталія Кличка
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"На жаль, ворог посилює атаки й продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає й на систему водопостачання, зокрема, в столиці. Та ми продовжуємо робити все для життєзабезпечення й функціонування міста", повідомив мер Києва.
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