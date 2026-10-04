Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото
Столична громада продовжує д...
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Столичний мер Віталій Кличко відвідав військових на Харківському напрямку. Він, зокрема, передав допомогу від Києва.
Про це чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі 4 жовтня. Кличко також розповів, що протягом 2026 року, Київ передав бійцям різних бригад понад 52 тисячі БПЛА та інше необхідне оснащення.
Мер столиці передав допомогу військовим ЗСУ.
Джерело: @vitaliy_klitschko
Громада столиці продовжує до...
Джерело: @vitaliy_klitschko
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"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Передав Третьому армійському корпусу Угрупування військ "ЦЕНТР" ЗСУ 5800 БПЛА різного типу", – йдеться в повідомленні.
Громада Києва постійно підтримує ЗСУ.
Джерело: @vitaliy_klitschko
Кличко поїхав на Харківський напрямок.
Джерело: @vitaliy_klitschko
Громада Києва постійно підтримує ЗСУ.
Джерело: @vitaliy_klitschko
Окрім того, за словами столичного мера, на сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 млрд 600 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони.
"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам! Слава Україні!" – наголосив Кличко.
Нагадаємо, що в четвер, 1 жовтня, Київрада на засіданні мала ухвалити проєкт рішення про коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку.
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