Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото

Столичний мер Віталій Кличко відвідав військових на Харківському напрямку. Він, зокрема, передав допомогу від Києва.

Про це чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі 4 жовтня. Кличко також розповів, що протягом 2026 року, Київ передав бійцям різних бригад понад 52 тисячі БПЛА та інше необхідне оснащення.

Мер столиці передав допомогу військовим ЗСУ. Джерело: @vitaliy_klitschko

Громада столиці продовжує до... Джерело: @vitaliy_klitschko Розгорнути

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Передав Третьому армійському корпусу Угрупування військ "ЦЕНТР" ЗСУ 5800 БПЛА різного типу", – йдеться в повідомленні.

Громада Києва постійно підтримує ЗСУ. Джерело: @vitaliy_klitschko

Кличко поїхав на Харківський напрямок. Джерело: @vitaliy_klitschko

Громада Києва постійно підтримує ЗСУ. Джерело: @vitaliy_klitschko

Окрім того, за словами столичного мера, на сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 млрд 600 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони.

"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам! Слава Україні!" – наголосив Кличко.

Нагадаємо, що в четвер, 1 жовтня, Київрада на засіданні мала ухвалити проєкт рішення про коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку.