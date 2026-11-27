Кличко передав захисникам на фронт від громади Києва чергову партію дронів

Мер Києва Віталій Кличко передав на фронтвід громади столиці ще 1500 FPV-дронів різних типів.Чергову допомогу отримали бійці 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" 1-го корпусу НГУ "Азов".

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Відправили Захисникам на передову від громади столиці чергову партію вкрай необхідної допомоги! До бійців 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов" поїхали ще 1500 FPV-дронів різних типів. Від початку цього року від громади міста військовим різних бригад передали загалом уже понад 84 500 БпЛА різних типів", – написав Віталій Кличко.

Він нагадав, що загалом цього року місто спрямовує на підтримку Захисників вже 6 млрд грн.

"Київ допомагав і продовжить допомагати нашим героїчним Захисникам. Слава Україні та її Героям!" – наголосив Віталій Кличко.