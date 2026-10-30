Кличко передав на фронт від громади Києва нову партію допомоги
Від початку року від громади...
Джерело: t.me/vitaliy_klitschko/колаж OBOZ.UA
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Мер Києва Віталій Кличко передав військовим від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги. Бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців отримали FPV-дронів різних типів та безпілотники-перехоплювачі.
Про це міський голова повідомив у соцмережах.
"До бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців поїхали ще 4 370 FPV-дронів різних типів, 165 нічних дронів Matrice 4T та 420 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних)", – розповів Кличко.
Допомогу отримали бійці 72-ї...
Джерело: t.me/vitaliy_klitschko
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Кличко передав військовим ві...
Джерело: t.me/vitaliy_klitschko
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Мер Києва зазначив, що від початку цього року від громади міста військовим різних бригад відправили загалом уже понад 62 000 БпЛА різних типів.
"Столиця й надалі допомагатиме нашим захисникам та захисницям!", – наголосив Віталій Кличко.
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