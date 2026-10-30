Кличко передав на фронт від громади Києва нову партію допомоги

Від початку року від громади...

Мер Києва Віталій Кличко передав військовим від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги. Бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців отримали FPV-дронів різних типів та безпілотники-перехоплювачі.

Про це міський голова повідомив у соцмережах.

"До бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців поїхали ще 4 370 FPV-дронів різних типів, 165 нічних дронів Matrice 4T та 420 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних)", – розповів Кличко.

Допомогу отримали бійці 72-ї... Джерело: t.me/vitaliy_klitschko Розгорнути

Кличко передав військовим ві... Джерело: t.me/vitaliy_klitschko Розгорнути

Мер Києва зазначив, що від початку цього року від громади міста військовим різних бригад відправили загалом уже понад 62 000 БпЛА різних типів.

"Столиця й надалі допомагатиме нашим захисникам та захисницям!", – наголосив Віталій Кличко.