Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Мер Києва Віталій Кличко 10 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 70 дітей, отримали мікроавтобуси. Їх міська влада залучила за підтримки представництва міжнародної організації WeWorld G.V.C.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Для великих прийомних родин авто значно полегшує щоденні справи. Це поїздки до лікарів, дорога до школи, гуртків і спортивних секцій, спільні вихідні та сімейні справи", – зазначив Кличко.

Мікроавтобуси від WeWorld G.... Джерело: пресслужба Віталія Кличко Розгорнути

Мікроавтобуси від WeWorld G.... Джерело: пресслужба Віталія Кличко Розгорнути

Загалом у Києві 92% дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування зростають у сімейних чи наближених до сімейних формах виховання.

"Сьогодні в столиці працює 31 дитячий будинок сімейного типу, де виховують близько 180 дітей. А також 2 малі групові будинки, у яких проживають 18 дітей", – розповів Кличко.

Мікроавтобуси від WeWorld G.... Джерело: пресслужба Віталія Кличко Розгорнути

Мікроавтобуси від WeWorld G.... Розгорнути

Він додав. що зазначу, навіть під час повномасштабної війни місто продовжує розвивати цю систему. За останніх 5 років у столиці відкрили 9 нових дитячих будинків сімейного типу та один малий груповий будинок у Дарницькому районі.

Мікроавтобуси від WeWorld G.... Джерело: пресслужба Віталія Кличко Розгорнути

Мікроавтобуси від WeWorld G.... Джерело: пресслужба Віталія Кличко Розгорнути

"Торік Київ придбав ще 2 житлових приміщення для створення нових будинків. Сьогодні триває підготовка до їх відкриття. Подякував міжнародним, зокрема італійським, партнерам за підтримку київських родин", – повідомив Кличко.

Мікроавтобуси від WeWorld G.... Джерело: пресслужба Віталія Кличко Розгорнути