Кличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. Фото

Мер Києва Віталій Кличко вручив відзнаки від столиці працівникам соціальної сфери Києва з нагоди професійного свята, яке вони відзначатимуть 1 листопада.

Про подію він повідомив у своєму Telegram.

"У місті в соціальній сфері понад 6,5 тис. працівників. Вони підтримують людей старшого віку, з інвалідністю, родини з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та їхні сім’ї, опікуються дітьми, які залишилися без батьківського піклування. Нині понад 80 тис. киян перебувають під постійним соціальним супроводом", – зазначив мер Києва.

Мер Києва вручив відзнаки пр... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Кличко зауважив, що повномасштабна війна значно збільшила навантаження на соцслужби. Один із викликів, до якого місто готується сьогодні – допомога людям у разі тривалих перебоїв із теплом та електроенергією.

Мер Києва вручив відзнаки пр... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Мер Києва вручив відзнаки пр... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

"Минулої зими саме соцпрацівники були однією з основних ланок комунікації з людьми, які потребували підтримки. Вони допомагали організовувати тимчасове переміщення, доставляли гуманітарну допомогу. Забезпечували догляд удома та супроводжували тих, кому було складно впоратися самостійно", – розповів мер.

Мер Києва вручив відзнаки пр... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Кличко додав, що робота соцпрацівників часто виходить за межі робочого дня. Вони мають реагувати на потреби людини, шукати рішення, підтримувати у кризових ситуаціях і водночас дбати про власні родини, які також живуть в умовах війни.

Мер Києва вручив відзнаки пр... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

"Сьогодні допомоги потребують чимало киян, а фахівців у соцсфері бракує. Тому особливо важливо підтримувати людей, які взяли на себе цю місію. І створювати умови, щоб вони працювали й надалі", – зауважив очільник столиці.