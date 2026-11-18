ДТЕК запустив у Києві чат-бот для ОСББ, який допоможе швидше повертати світло після аварій

ДТЕК спільно з Національною платформою ОСББ запроваджує у Києві спеціальний чат-бот для оперативного реагування на аварії з електропостачанням.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"ДТЕК Київські електромережі спільно з Національною платформою ОСББ запроваджують новий чат-бот для керівництва ОСББ, житлово-будівельних кооперативів та керуючих компаній. Заявки з нього ОСР буде опрацьовувати з найвищим пріоритетом – і світло мешканцям столиці повертатиметься швидше", – йдеться в ньому.

Завдяки чат-боту енергетики отримуватимуть перевірені заявки без дублювання сотень однакових звернень від мешканців одного будинку. Після попередньої перевірки інформація надходитиме безпосередньо до диспетчерів ДТЕК та отримуватиме найвищий пріоритет опрацювання.

Крім того, новий механізм допоможе швидше визначати причину відсутності світла та встановлювати, де саме виникла несправність: у мережах ДТЕК чи всередині будинку. Це дозволить оперативно залучати відповідальних фахівців та уникати зайвих виїздів аварійних бригад.

Щоб скористатися чат-ботом, представникам ОСББ, ЖБК та керуючих компаній необхідно пройти верифікацію за спеціальним посиланням. Після цього вони отримають доступ до закритої групи Національної платформи ОСББ, де зможуть подавати заявки щодо проблем з електропостачанням.

У ДТЕК зазначають, що в складних випадках, коли аварію неможливо усунути за один виїзд, спеціально визначений фахівець компанії координуватиме взаємодію з представниками будинку до повного відновлення електропостачання.