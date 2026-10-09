Для Києва розблокували платежі за частиною проєктів Плану енергостійкості

У п'ятницю, 9 жовтня, держава розблокувала фінансування частини проєктів енергостійкості Києва. Замороження платежів сповільнило роботи над проєктами резервного теплопостачання та енергозабезпечення водоканалу.

Про це повідомила міська державна адміністрація.

Замороження платежів загрожувало підготовці Києва до зими

У КМДА зазначили, що розмороження платежів є надзвичайно важливий крок. Адже блокування фінансування негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року.

Які інфраструктурні об’єкти та потужності мають збудувати до кінця року

Мова йде про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об’єктів водопровідного господарства.

"Проєкти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення", – йдеться в повідомленні.

На цей рік у плані закладено будівництво 1600 МВт резервного теплопостачання та 40 МВт резервного живлення для об’єктів водоканалу. Це десятки об’єктів, зазначили в КМДА .

Як повідомляв OBOZ.UA, Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо підготовки регіонів до зими та схвалив план Києва. Документ передбачає персональну відповідальність посадовців за невиконання визначених заходів, а мера столиці Віталія Кличка окремо попередили про особисту відповідальність за підготовку та стабільне проходження опалювального сезону 2026/2027 років.