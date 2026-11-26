Андрій Білецький став Почесним громадянином Києва за оборону столиці

26 листопада Київська міська рада присвоїла командувачу угрупованням військ "Центр" та командиру Третього армійського корпусу бригадному генералу Андрію Білецькому звання "Почесний громадянин міста Києва". Рішення більшістю голосів ухвалили депутати на пленарному засіданні V сесії міськради IX скликання на знак визнання його внеску в оборону столиці у 2022 році.

"За" проголосувало 89 депутатів з 90 присутніх. Про це повідомила Київська міська рада.

У перші години повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року Андрій Білецький став одним з ініціаторів створення мережі добровольчих загонів для захисту Києва. Ядром оборонців стали ветерани "Азову", які воювали у складі територіальної оборони "Азов" та Сил спеціальних операцій "Рух опору".

У Київраді під час ухвалення рішення зазначили, що Андрій Білецький у критичний момент взяв на себе відповідальність за оборону Києва. Під його керівництвом були сформовані підрозділи, які стали на захист безпосередніх підступів до міста, стримували ворога на ключових напрямках.

За умов браку зброї та боєприпасів бійці зірвали висадку російського десанту у Василькові, вели бій в оточенні та зачищали Ворзель, а також не дозволили противнику прорватися до столиці через Мощун. На лівобережжі – поблизу Скибина, Лук’янівки, Великої Димерки та Зорі – добровольці розгромили ворожі танкові колони й зірвали обхід Києва. Підрозділи також брали участь у боях за Ірпінь, Бучу, Горенку, Бородянку та Ясногородку.

Саме в боях за Київщину сформувався підрозділ, який згодом став Третьою окремою штурмовою бригадою, а сьогодні – Третім армійським корпусом.