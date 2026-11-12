Є пошкодження, винила пожежа: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину

Країна-терористка РФ у ніч на четвер, 12 листопада, продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є пошкодження.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Вночі ворог атакував Київщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КОВА, в Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення, підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Зазначається, що на момент атаки на підприємстві перебували працівники. Після оголошення повітряної тривоги всі залишили територію. На щастя, там обійшлося без постраждалих.

Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати наслідки ворожої атаки та встановлювати масштаби пошкоджень.

Що передувало

У ніч проти четверга, 12 листопада, російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київську область. Потужні вибухи пролунали, зокрема, в столиці.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 12 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв ракети та 123 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 94 цілі.