UРD: кошти щойно зайшли на рахунок Автостради. Дякую, Сергій Корецький, за оперативну реакцію!

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Які справжні причини зриву програми встановлення систем альтернативного живлення для понад 800 тис. киян?

Рішення про забезпечення понад 1000 житлових будинків в місті Києві, в яких проживає 800 тис. киян, системами альтернативного живлення було схвалено і погоджено на найвищому державному рівні в лютому 2026 року. Це рішення дотепер не реалізовано. Єдиною причиною цього є відсутність належної взаємодії та конструктивного діалогу.

З огляду на суспільну важливість даного питання, вирішив це відкомунікувати публічно.

На початку 2026 року, усвідомлюючи можливу критичну ситуацію зі світлом в місті Києві, було ретельно відпрацьовано питання щодо забезпечення будинків елементами альтернативного живлення. Початково проект був опрацьований з підрозділами балансоутримувача та фахівцями компанії Autostrada. Нами було задекларовано, що за наявності фінансування, роботи зможемо виконати протягом 6 місяців.

Відповідно, планували реалізувати проєкт в повному обсязі до початку опалювального сезону.

20 березня 2026 року Кабінетом міністрів було прийнято Постанову 353 про реалізацію експериментального проекту.

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Замовником проекту було визначено НАК Нафтогаз, очільником на той час був Сергій Корецький.

Експериментальним проєктом передбачено встановлення систем резервного живлення для 800 тис киян, що дало б змогу незалежного функціонування насосів, теплопунктів, ліфтів та освітлення.

Для розуміння масштабу підходу до реалізації проєкту наводжу хронологію:

Договори на реалізацію проєкту за наслідками проведення процедури закупівлі укладено 23 вересня 2026 року – через півроку з моменту прийняття відповідної постанови КМУ; Згідно з розпорядженням КМУ № 921-р від 15 вересня 2026 року, уряд виділив 989,2 млн грн з резервного фонду державного бюджету на першу чергу експериментального проєкту; Кількість будинків на 2026 рік зменшена в рази, відповідно, включено до першої черги реалізації проєкту тільки 204 будинки, з 1500, які початково планували, кількість мешканців, яку покриє програма, зменшилась до 200 тис киян; Тільки 31 жовтня 2026 року Автострада отримала від замовника будівництва авансовий платіж в розмірі 520,9 млн. грн., який надійшов на казначейський рахунок; Дотепер 19.11.2026 року – Автострада не може використати жодної гривні перерахованих замовником коштів, оскільки казначейство не випускає платежі. Відповідно, неможливо оплатити аванси на закупівлю обладнання резервного живлення.

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Однією рукою Кабінет Міністрів України на папері виділяє фінансування, другою – блокує платежі через казначейство;

Це все відбувається в умовах, коли всі розуміють, наскільки складною для киян буде зима, з урахуванням постійних обстрілів та незавершенням будівництва захисту обʼєктів енергетики Київщини.

Відверто, не розумію, які можуть бути вищі пріоритети, ніж забезпечення базових потреб людей?

Всі спроби комунікації – провалені, навіть про нараду на 20 хвилин по критичним питанням записатись неможливо ні напряму, ні через команду.

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Ми чудово розуміємо, як технічно і швидко виконати поставлені перед нами задачі. Вміємо і готові працювати 24/7. Але в умовах повного "саботажу" зробити нічого не можемо.

За інших в країні обставин ми б розділили юридичну відповідальність: нема грошей – нема виконання. Але є моя персональна відповідальність за виконання поставлених державою завдань в умовах війни. Сьогодні я не бачу іншої можливості комунікації по критичним питанням, крім як комунікувати публічно.

Відсутність нормальної ділової взаємодії жодним чином не допоможе у вирішенні критично важливих питань, а тільки накопичить проблеми та їх поглибить.

Прикро, що наслідки відчують кияни.

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