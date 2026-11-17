Ме Києва Віталій Кличко поспілкувався онлайн з мером Мюнхена Домініком Краузе, який обійняв посаду навесні цього року.

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Про це очільник столиці повідомив у Telegram.

"Розповів, як Київ живе та працює в умовах війни, зазнаючи масованих ударів ворога по об’єктах критичної інфраструктури, столичних мостах, лікарнях, школах, житлових будинках", – зазначив Кличко.

Мер подякував за допомогу, яку Мюнхен надав українській столиці за час повномасштабної війни. Зокрема, за велику кількість техніки: автобуси, швидкі, пожежні та інші спецавтомобілі. За передані генератори.

"У березні 2022 року Мюнхен був одним з перших міст, які відправили гуманітарну допомогу Києву та Україні. Німецьке місто-побратим прихистило десятки тисяч українців, які рятувалися від війни", – зауважив Кличко. Він додав, що Мюнхен і надалі продовжує підтримувати нас.

"Обговорили подальшу співпрацю міст-побратимів в економічній, соціальній та культурній сферах. Запросив Домініка Краузе найближчим часом відвідати Київ", – зазначив мер Києва.