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Всі 85 автобусів, отриманих Києвом із Туреччини за кредитом ЄІБ, вже курсують на столичних маршрутах, – Кличко

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
900
Всі 85 автобусів, отриманих Києвом із Туреччини за кредитом ЄІБ, вже курсують на столичних маршрутах, – Кличко
Київ отримав 85 нових автобусів із Туреччини за кредитом ЄІБ. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Київ завершив постачання 85 нових низькопідлогових автобусів, придбаних у Туреччині в межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком. Усі вони вже курсують на столичних маршрутах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Зустрівся із віце-президентом Групи Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером з нагоди завершення проєкту з постачання Києву 85 нових сучасних автобусів. Всі вони вже курсують на столичних маршрутах", – написав Кличко в Telegram.

Всі 85 автобусів, отриманих Києвом із Туреччини за кредитом ЄІБ, вже курсують на столичних маршрутах, – Кличко

Віталій Кличко із віце-президентом Групи Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

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Транспорт закупили за проєктом "Міський громадський транспорт України". Кредитна позика ЄІБ становила 18,5 мільйона євро. Автобуси надходили до столиці кількома партіями – від вересня 2025 року до червня цього року.

Всі 85 автобусів, отриманих Києвом із Туреччини за кредитом ЄІБ, вже курсують на столичних маршрутах, – Кличко

Київ отримав 85 нових автобусів із Туреччини за кредитом ЄІБ. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Усі 85 автобусів – 12-метрові, низькопідлогові. Вони обладнані пандусом для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, інформаційними табло, системою кондиціонування та опалення, камерами відеоспостереження, системою озвучення зупинок, енергоощадним LED-освітленням і тонованим склом. Кількість сидячих пасажирських місць – 27, стоячих – 80.

Всі 85 автобусів, отриманих Києвом із Туреччини за кредитом ЄІБ, вже курсують на столичних маршрутах, – Кличко

Віталій Кличко з Карлом Негаммером. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

"Ця закупівля дала змогу підвищити доступність громадського транспорту столиці та забезпечити пасажирам комфортніші умови перевезення. Подякував ЄІБ за допомогу в оновленні рухомого складу КП "Київпастранс", – написав Кличко.

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