Влада намагається зробити "крайнім" за наслідки обстрілів Києва Кличка, - Забеліна

Офіс Президента прагне зробити винним у наслідках обстрілів Києва мера Віталія Кличка. Хоча Київ – це столиця України, де працюють всі державні установи. Про це заявила політична оглядачка Radio NV Юлія Забеліна.

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"Ми бачили заяву, де президент хоче зробити винним знову ж таки Кличка. Ми це спостерігаємо вже не перший рік, коли мова йде про те, що Київ недостатньо підготувався до зими. Ще влітку тривала ця епопея з невиконанням плану стійкості, в якому постійно звинувачували Київ. Попри те, що в Києві знаходиться величезна кількість адміністративних будівель, державних установ і навіть Офіс президента, Верховна Рада, Банкова хоче зробити єдиним відповідальним Кличка з міською владою. Я була днями в держустанові, і там зникло світло, робота була паралізована", – заявила журналістка.

Вона зазначила, що зараз не час шукати винних, адже за захист столиці від реактивних шахедів взяли на себе відповідальність секретар РНБО та особисто президент.

"Я думаю, що зараз щодо Києва напевно будуть скликати або засідання уряду, або РНБО. У нас є новий секретар РНБО Клименко, який раніше очолював Міністерство внутрішніх справ. Мені розповідають, що він активно підключається до всіх задач, які пов'язані з обороною Києва. Зокрема, з ситуацією, яка склалася з реактивними дронами. І зараз президент теж активно приймає участь у всьому, що стосується захисту Києва. Тому насправді не тільки мер Києва відповідальний за Київ. І зараз точно не час для того, щоб перекидувати відповідальність, враховуючи те, що ми всі знаходимося в Києві, всі держінституції", – зазначила Забеліна.