Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Богдана Комара. Фото

На Курщині 27 березня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Богдан Комар. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

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Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Сьогодні (10 жовтня. – Ред.) Білоцерківська громада прощатиметься із земляком, солдатом Богданом Комаром (1983 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України служив у роті вогневої підтримки однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 27 березня 2025 року під час виконання військового обов'язку поблизу населеного пункту Олешня Суджанського району Курської області РФ. Вважався зниклим безвісти.

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мала Супоївка Київської області Станіслав Полєсов. Життя захисника України обірвалось 12 вересня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.