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Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Богдана Комара. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
15
Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Богдана Комара. Фото
Богдан Комар. Вічна пам'ять і слава Герою

На Курщині 27 березня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Богдан Комар. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Сьогодні (10 жовтня. – Ред.) Білоцерківська громада прощатиметься із земляком, солдатом Богданом Комаром (1983 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України служив у роті вогневої підтримки однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 27 березня 2025 року під час виконання військового обов'язку поблизу населеного пункту Олешня Суджанського району Курської області РФ. Вважався зниклим безвісти.

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Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Богдана Комара. Фото

Богдан Комар. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/27247

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мала Супоївка Київської області Станіслав Полєсов. Життя захисника України обірвалось 12 вересня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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