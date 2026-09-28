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Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель "Україна"

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read7 хв
icon 310
Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель "Україна"
Вікна готелю «Україна» – це справжні живі картини, у яких застигла історія сучасного Києва

28 вересня 2026 року, легендарному готелю "Україна" виповнюється 65 років. За цей час краєвид, який відкривається з його висоти, встиг побачити фонтани й паради, революції й салюти, руїни й відбудову. Будівля, з якої дивляться на місто, сама весь цей час залишалася частиною міського пейзажу і змінювалася разом із ним. Вікна готелю "Україна" – це справжні живі картини, у яких застигла історія сучасного Києва.

Є вікна, з яких видно не просто вулицю чи площу, а всю історію країни. Вікна готелю "Україна" – саме такі. 

Що було до готелю: болото, яр і забудова, якої вже немає

Там, де сьогодні стоїть готель "Україна", ще на початку XIX століття не було нічого схожого на центральну площу. Долина річки Хрещатик – звідси й назва вулиці – довгий час залишалася заболоченою місциною на околиці міста, яку забудовували поступово, вже в другій половині позаминулого століття.

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Хрещатик та вулиця Інститутська, середина XIX століття

Джерело: архів

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На місці нинішнього готелю до Другої світової війни стояв Хмарочос Гінзбурга – багатоповерховий прибутковий будинок, зведений на замовлення одного з найбагатших киян початку XX століття, "короля підрядників" Лева Гінзбурга. Будівлю підірвали радянські спецслужби, відступаючи з Києва в 1941 році. Слідів воєнного лихоліття в центрі міста залишилося чимало: на архівному знімку 1944-го добре видно, в якому стані була сусідня вулиця Інститутська.

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Зруйнована частина вулиці Інститутської. Фото, 1944 рік

Джерело: архів

1959-1961: висотка замість руїн

У повоєнному конкурсі на відбудову Хрещатика саме на цьому місці вирішили звести нову висотну домінанту. Спершу задум був значно грандіознішим: варіант проєкту, який не був реалізований, більше нагадував сталінські висотки зі шпилем, зіркою на верхівці й численними декоративними вежами.

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Ескізний варіант проєкту готелю – нереалізований задум зі шпилем

Джерело: архів

Втілити цей план завадила тогочасна кампанія боротьби з "архітектурними надмірностями": амбіції довелося буквально зрізати. Над остаточним, значно стриманішим проєктом працювала ціла плеяда архітекторів, а саме Анатолій Добровольський, Авраам Мілецький, Борис Приймак та інші. Будівництво тривало кілька років – на знімках 1959 року видно баштовий кран і ще недобудований каркас.

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Загальний вигляд будівництва готелю. Фото, 1959 рік

Джерело: архів

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Готель у процесі будівництва: вже вгадується характерний силует

Джерело: архів

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Зварювальники на будівництві. Вид на довоєнний Київ із висоти недобудованої висотки

Джерело: архів

28 вересня 1961 року будівля заввишки 66 метрів прийняла перших гостей. Спершу вона мала іншу назву, а в 2001 році її перейменують на "Україну".

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Готель невдовзі після відкриття. Люди на лавці милуються новою висоткою

Джерело: архів

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Загальний вигляд площі. Фото, 1961 рік

Джерело: архів

Площа Калініна, площа Жовтня, Майдан Незалежності

Сама площа перед готелем за свою історію змінювала назву не раз. У 1935-1977 роках вона називалася площею Калініна, з 1977-го до 1991-го – площею Жовтневої революції, і лише в серпні 1991-го після проголошення незалежності України отримала сучасну назву – Майдан Незалежності. А в 1960-1980-х роках із вікон готелю щороку спостерігали офіційні святкування чергової річниці Жовтневої революції з обов'язковими транспарантами, портретами й гаслами на фасадах довколишніх будівель.

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Святкування річниці Жовтневої революції на площі перед готелем. Радянська доба

Джерело: архів

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Площа з фонтанами, тролейбусами й видом на готель

Джерело: архів

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Фонтан на площі перед готелем

Джерело: архів

Дев'яності – двотисячні: нова назва, нові свята

У 2001 році, до 10-річчя незалежності України, на площі замість знесеного пам'ятника Жовтневій революції встановили Монумент Незалежності – тріумфальну колону заввишки 61 метр, яку увінчує бронзова фігура жінки в українському національному вбранні, відома як Берегиня. У руках вона тримає калинову гілку – золочений символ, що разом з орнаментом костюма й стрічками вінка вирізняється на тлі темної бронзи. Того ж року готель отримав назву "Україна" і відтоді щодня дивиться на символ відродженої української державності й свободи.

Наступні десятиліття принесли на цю площу нову традицію – багатотисячні зібрання, що змінювали хід історії країни. Взимку 2004 року, під час Помаранчевої революції, наметове містечко на Майдані стояло аж до Нового року. Святкову ялинку й прапори тоді можна було побачити просто на тлі освітленої вивіски готелю.

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Майдан Незалежності під час Помаранчевої революції, грудень 2004 року. На задньому плані – освітлена вивіска готелю «Україна» та колона Незалежності

Джерело: архів

У мирніші роки та сама площа й той самий дах ставали майданчиком для зовсім іншого видовища – святкових феєрверків до Дня Незалежності.

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Салют на Майдані Незалежності до Дня Незалежності України. На фото – вивіска готелю та колона з Берегинею

Джерело: архів

Сьогодення готелю "Україна": те саме вікно, інша епоха

У 2024 році готель на приватизаційному аукціоні придбав український підприємець Максим Кріппа. Новий власник узявся за масштабне оновлення будівлі, а в ніч проти 24 травня 2026 року під час масованої ракетної атаки на Київ готель дістав пошкоджень – вибухова хвиля вибила частину вікон і пошкодила фасад. Роботу заклад не зупинив, а забиті дошками вікна незабаром розписали діти в стилі петриківського розпису.

Сьогодні "Україна" є одним з активів інвестиційного холдингу Максима Кріппи ARS Capital. "Ми хочемо, щоб готель "Україна" залишався не просто символом Києва, а став справжнім landmark післявоєнної України – місцем, яке уособлює її нову епоху, приваблює людей з усього світу та стає інвестиційним магнітом. Для нас важливо зберегти його історію, і, водночас, дати йому нове амбітне майбутнє", – наголосив Максим Кріппа.

Попри 65 років і кілька епох, краєвид з верхніх поверхів і сьогодні лишається одним із найвпізнаваніших у місті: просто під вікнами – Майдан Незалежності з колоною Берегині, а трохи далі, над дахами старого Києва, – золоті бані Софійського собору.

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Майдан Незалежності у сутінках. Вид, який нині відкривається з верхніх поверхів готелю

Джерело: архів

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

Вид на Софійський собор із вікна готельного номера

Джерело: архів

65 років на одному місці

За шість з половиною десятиліть будівля жодного разу не залишалася осторонь того, що відбувалося внизу, на площі. Вона бачила офіційні паради радянської доби й наметове містечко Помаранчевої революції, салюти на честь Незалежності й вибиті вибуховою хвилею вікна. Змінювалися назви і вулиці, і самого готелю, змінювалася влада, змінювався навіть сам силует центру столиці. Незмінним залишалося хіба одне: із вікон готелю "Україна" завжди було видно головну площу країни і людей, які знову й знову виходили на неї, щоб цю країну відстояти.

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

28 вересня 2026 року, легендарному готелю «Україна» виповнюється 65 років

Джерело: архів

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

28 вересня 2026 року, легендарному готелю «Україна» виповнюється 65 років

Джерело: архів

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

28 вересня 2026 року, легендарному готелю «Україна» виповнюється 65 років

Джерело: архів

Від символу Києва до орієнтиру післявоєнної України: стало відомо, яке майбутнє чекає на готель ''Україна''

28 вересня 2026 року, легендарному готелю «Україна» виповнюється 65 років

Джерело: архів

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