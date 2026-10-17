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"В країні війна, а ви таким соромом займаєтесь": мітингарям проти Кличка видавали гроші прямо поруч з акцією. Відео

Олег ШевченкоОлег Шевченко
Time to read1 хв
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"В країні війна, а ви таким соромом займаєтесь": мітингарям проти Кличка видавали гроші прямо поруч з акцією. Відео
У Києві проти Кличка мітингували за гроші. Джерело: Скриншот відео; Facebook/Павло Розенко﻿. Колаж OBOZ.UA

У суботу, 17 жовтня, у Києві біля будівлі Київської міської державної адміністрації на Хрещатику відбувся мітинг із вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Стало відомо, що за участь в акції людям платили гроші.

Кошти їм видавали просто поруч із місцем проведення мітингу. Відповідними кадрами у Facebook поділилася Ірина Царюк.

"В країні війна, а ви таким соромом займаєтесь", – сказав автор відео, який став очевидцем передачі грошей. 

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Що відомо про мітинг

Як пише Царюк, спочатку цей мітинг був анонсований як акція проти міської влади та мера Кличка. Вже згодом в учасників почали зʼявлятися нові вимоги:

– призначити на посаду в.о. мера депутатку Київради Аліну Михайлову;

– призначити на посаду начальника військової адміністрації міста – лідера "картонкового майдану" Дмитра Козятинського, який раніше підтримував ексміністра оборони Михайла Федорова

– створити штаб з підготовки Києва до зими з числа активістів.

''В країні війна, а ви таким соромом займаєтесь'': мітингарям проти Кличка видавали гроші прямо поруч з акцією. Відео

Скриншот допису Ірини Царюк у Facebook

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві відбулася акція з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка, яка, за оцінкою колишнього віцепрем'єр-міністра України Павла Розенка, не зібрала очікуваної кількості учасників.

Водночас на місце проведення мітингу прийшли й прихильники мера, які виступили проти його усунення з посади. Вони тримали плакати на підтримку Віталія Кличка та з критикою президента Володимира Зеленського й Офісу президента.

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