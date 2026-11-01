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В Ірпені провели в останню путь 32-річну маму двох маленьких доньок, яка загинула після удару армії Росії. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
2,6 т.
В Ірпені провели в останню путь 32-річну маму двох маленьких доньок, яка загинула після удару армії Росії. Відео
Загибла жінка. Джерело: Скриншот з відео.

В Ірпені на Київщині попрощалися з 32-річною Людмилою Швидкою, яка загинула внаслідок російського обстрілу міста. Після ракетного удару родина втратила не лише близьку людину, а й оселю, у якій мешкали три покоління сім’ї.

Відомо, що трагедія сталася близько 6:45 ранку 19 жовтня. Про це повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.

На момент удару родина ще спала. Російська ракета влучила в будинок, після чого обвалилися перекриття та спалахнула пожежа.

Під час обстрілу молодша донька Людмили дивом залишилася живою. Старша дівчинка прибігла на крик батька. Разом вони змогли дістатися балкона, звідки сусіди допомогли спустити дитину.

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"У наш дім прилетіла путінська бляшанка. Вона забрала життя моєї дружини", – чоловік розповів про пережитий удар.

"Я і мої дві доньки були в епіцентрі вибуху. Ми перебували приблизно за п’ять метрів від місця розриву. Коли все сталося, я почав голосно кликати дружину, але з сусідньої кімнати на мій голос вийшла лише старша донька", – сказав чоловік.

Він додав, що через руйнування будинку родині довелося вибиратися з другого поверху, який уже почав обвалюватися. Сходовий марш був завалений, тому чоловік вирішив евакуюватися з донькою через балкон.

Чоловік увесь цей час кликав дружину, однак Людмила вже не відповідала. Жінка загинула, а дві маленькі дівчинки залишилися без мами.

Окрім втрати близької людини, родина позбулася будинку, у якому проживали три покоління сім’ї.

Олександр Маркушин закликав усіх, хто має таку можливість, підтримати батька та його доньок, які пережили страшну трагедію. Міський голова висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

Світла пам’ять Людмилі Швидкій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Ірпені Київської області російська терористична армія вбила 32-річну жінку. У неї залишилися дві маленькі доньки віком п’ять і сім років.

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