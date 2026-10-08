У Києві призупинили роботу метро і частини громадського транспорту: в чому причина

Увечері 8 жовтня у Києві тимчасово зупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів. Причиною стало зниження напруги від зовнішніх живильних центрів.

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КМДА повідомила, що через зниження напруги в метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів та роботу ескалаторів. У міській адміністрації зазначили, що про відновлення роботи повідомлять додатково.

Що відомо

Очевидці повідомляють, що ввечері 8 жовтня зупинилися всі три гілки київського метро. Водночас у столиці місцями припинили рух трамваї та тролейбуси.

Ситуація виникла на тлі проблем із електропостачанням. Верховна Рада також залишилася без світла, про що повідомили народні депутати.

КМДА поки не назвала час відновлення роботи метро. У повідомленні міської адміністрації йдеться, що рух поїздів та ескалаторів призупинили саме через зниження напруги від зовнішніх живильних центрів.

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Рух відновлюють

На "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.

Також повідомили, що через зниження напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва.

Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами. Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

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У ДТЕК додали, що в Києві через атаку ворога сталося аварійне відключення електроенергії. Графіки відключень тимчасово не діють, а енергетики вже працюють на місцях. У компанії зазначили, що про будь-які зміни повідомлятимуть у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZ.UA, масові відключення світла за графіками повернулися з 6 жовтня. Ситуацію пояснили наслідками нових російських ударів по енергетиці України.