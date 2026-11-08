У Києві запроваджують нову схему руху мостами: що вона передбачає і коли почне діяти

Вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України будуть запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у звʼязку із додатковими безпековими викликами у Києві.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Він наголосив, що правоохоронці запроваджують резервні схеми транспортного сполучення, щоб розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту.

Деталі схем

– Міст Патона: поліцейські організують реверсивний рух, а саме – у ранкові години (07:00-10:00) три смуги з пʼяти працюватимуть у напрямку правого берега, ввечері (16:00-20:00) – у напрямку лівого.

– Північний міст: на підʼїздах до нього патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в обʼїзд – для проїзду через Подільський мостовий перехід. Рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів та громадського транспорту з правого берега на лівий буде відновлено.

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– Південний міст: вантажний транспорт, який рухається з лівого берега на правий, скеровуватимуть в обʼїзд – через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджуються.

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"Детальні схеми руху найближчим часом будуть оприлюднені на сторінках патрульної поліції. Закликаємо водіїв дотримуватись цих обмежень та планувати маршрути завчасно. Водночас правоохоронці обстежуватимуть підʼїзні шляхи до мостів та найбільш завантажені ділянки доріг", – зауважив міністр.

Він також наголосив, що в МВС розраховують на співпрацю з боку столичної міської влади у питанні реорганізації дорожнього руху.

"Вже сьогодні ми значно збільшили кількість екіпажів поліції у Києві для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям. Наш пріоритет – максимальне сприяння людям в умовах надзвичайних безпекових викликів у Києві", – додав Вигівський.

Нагадаємо, що Росія уночі 7 листопада вдарила кількома ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок атаки було пошкоджене дорожнє покриття, тролейбусні контактні мережі та лінії електропередач, рух транспорту зупинили в обох напрямках.