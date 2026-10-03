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У Києві розпочнуть будувати переправи через Дніпро: Калашник розповів, як долатимуть наслідки пошкодження мостів

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read3 хв
icon 1,5 т.
Південний міст
Південний міст. Ілюстративне фото. Джерело: kyivcity.gov.ua

У столиці з'являться насипні дамби з понтонними переправами через Дніпро; будівництво мають розпочати вже з наступного тижня (тобто з 5–11 жовтня). У довгостроковій перспективі також розглядається варіант створення тунелю під річкою, який з'єднає правий і лівий береги.

Про це розповів міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Він заявив "Суспільному", що головним пріоритетом є посилення захисту наявних мостів, але зараз розглядаються альтернативні варіанти сполучення.

"Невідкладні рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються... Ця робота вже розпочата (підготовчі роботи. – Ред.). Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності.

Місто цим самостійно не займалося, тому зараз ухвалене рішення цим зайнятись міністерству, Агентству відновлення, військовим разом зі столичною владою", – сказав урядовець.

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За його оцінкою, на зведення таких переправ потрібно до трьох місяців часу. Локації для будівництва вже визначені. Додаткові переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності наявних київських мостів.

"У нас у середньому близько 600 тисяч автомобілів перетинають лівий і правий берег протягом доби. І задача – зберегти цю пропускну здатність", – зазначив міністр.

Він додав, що альтернативні шляхи мають з'явитися не лише в Києві, а й в інших регіонах України – і не лише на Дніпрі.

Також у Міністерстві відновлення розглядають варіанти зі швидкоспоруджуваними бетонними конструкціями та, у довгостроковій перспективі, тунелем під Дніпром. Нюанс –  у вартості робіт, тож реалізація цих проєктів можлива лише за підтримки партнерів.

"Зараз ми можемо розпочати шукати інвестиції, шукати донорів, шукати міжнародних партнерів і реалізовувати те, що має забезпечити сполучення лівого і правого берегу… Є розрахунки – це десятки мільярдів гривень, а іноді, коли величезні інфраструктурні об'єкти, – сотні. Тому дозволити це зараз немає фінансової можливості. Але є задача знайти такий ресурс", – сказав Калашник.

Збереження мостів є головним пріоритетом

Міністр запевнив, що для захисту цих критичних об'єктів військові залучили "максимальну кількість техніки".

"Зрозуміло, що є запас міцності в кожного (мосту. – Ред.). І наша перша задача – забезпечити захист із неба, чим ми займаємося відповідно з військовими. Тобто перша черга – не допустити ураження. Друга частина – забезпечити захист. Третя – швидке відновлення. І четверте – ухвалення рішень щодо альтернативних резервних переправ, тобто будівництво нових об'єктів мостової альтернативної інфраструктури", – пояснив Калашник.

Як писав OBOZ.UA, 1, 2 та 3 жовтня війська держави-агресора Росії здійснювали дронові атаки по Південному мосту в українській столиці. Відповідальність за ці обстріли може нести окрема 50-та бригада БПС ВГК "Варяг". Цей підрозділ противника спеціалізується на застосуванні й вивченні безпілотних систем дальньої дії.

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