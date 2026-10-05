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У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Подробиці та фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 2,6 т.
У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Подробиці та фото
Поліцейські затримали порушника та повідомили йому про підозру

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до хуліганства. Зловмисник влаштував стрілянину з балкону одного з житлових будинків.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення від перехожих про те, що в Дніпровському районі з балкону одного з житлових будинків стріляє невідомий чоловік.

Правоохоронці швидко встановили квартиру, з якої лунали постріли, та затримали порушника. Зʼясувалось, що чоловік, перебуваючи на балконі восьмого поверху, дістав стартовий пістолет та тричі вистрілив угору.

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У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Подробиці та фото

П’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Джерело: Поліція Києва

У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Подробиці та фото

П’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Джерело: Поліція Києва

"Мотиви свого вчинку затриманий пояснити не зміг, адже перебував у стані алкогольного сп’яніння – огляд за допомогою приладу "Драгер" показав 1,53 проміле алкоголю", – уточнили в пресслужбі.

За фактом хуліганства розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України), а порушнику повідомили про підозру.

У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Подробиці та фото

Підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження волі. Джерело: Поліція Києва

Як повідомляв OBOZ.UA, в Обухівському районі Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, відкрив стрілянину на дитячому майданчику. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє чоловіків.

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Новини Києва та Київської областіполіціяхуліганствострілянина
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