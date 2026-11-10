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У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read4 хв
60
У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада
Офіційна презентація CHORNOBYL40

У Національному музеї "Чорнобиль" відбулася офіційна презентація CHORNOBYL40 – міжнародного проєкту, створеного в Україні на перетині сучасного мистецтва, науки й технологій, який об’єднав 40 митців із 19 країн. У київській експозиції представлені 40 мистецьких робіт і концепцій: відео, інтерактивні інсталяції, твори з використанням VR та XR, штучного інтелекту, 3D-технологій і просторового звуку. Після завершення київського показу проєкт вирушить у європейський тур до Берліна, Тулузи та Мадрида.

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Офіційна презентація CHORNOBYL40. Джерело: Антон Ткаченко

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Офіційна презентація CHORNOBYL40. Джерело: Антон Ткаченко

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Офіційна презентація CHORNOBYL40. Джерело: Олексій Самсонов

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У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Офіційна презентація CHORNOBYL40. Джерело: Антон Ткаченко

Завітати на експозицію варто і поціновувачам сучасного мистецтва, і всім, хто цікавиться темою Чорнобиля. Встигніть побачити виставку в Києві до 12 листопада. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією.

Презентація CHORNOBYL40 стала першим публічним заходом музею "Чорнобиль" після російського удару, внаслідок якого будівля зазнала значних руйнувань. Команда музею продовжила роботу, а нова виставкова зала, що вціліла, прийняла міжнародний проєкт.

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Тетяна Філевська. Джерело: Антон Ткаченко

У події взяли участь представники Міністерства культури України, Постійного представництва України при ЮНЕСКО, Українського культурного фонду та Бюро програми ЄС "Креативна Європа" в Україні, партнери проєкту з Франції, Німеччини та Іспанії, а також митці, науковці, музейники й ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС.

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Офіційна презентація CHORNOBYL40. Джерело: Олексій Самсонов

Генеральна директорка музею Віталіна Мартиновська сказала на презентації: "Ми прийняли принципове рішення – не зупинятися. Завдяки спільним зусиллям із куратором Валерієм Коршуновим та партнерами виставка стартує саме тут. Чорнобильська трагедія – це частина світової спадщини та спільний досвід людства. І для нас важливо, що музей відкриває двері відвідувачам навіть у такий складний час".

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Офіційна презентація CHORNOBYL40. Джерело: Антон Ткаченко

CHORNOBYL40 задумав і реалізує Валерій Коршунов, голова ГО "Європейський інститут Чорнобиля". Проєкт виріс із багаторічної роботи команди з темою Чорнобиля через мистецтво й технології. Під час двомісячної міжнародної артрезиденції понад 40 митців з 19 країн працювали з історичними джерелами, спілкувалися з ліквідаторами, науковцями, дослідниками та музейниками. Їхні роботи (каталог митців) звертаються до питань ядерної безпеки, екології, дезінформації, втрати дому, пам’яті та відповідальності за рішення, наслідки яких відчувають наступні покоління.

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Офіційна презентація CHORNOBYL40. Джерело: Олексій Самсонов

"Радянський Союз роками намагався приховати й спотворити правду про Чорнобиль. Сьогодні, через 40 років, росія вже відкрито намагається знищити цю пам'ять фізичними ударами. Наш проєкт об’єднав понад 50 митців із різних країн, щоб через нові експонати сучасного мистецтва, дати можливість аудиторії з усього світу торкнутися глибоких чуттєвих переживань і сенсів, та переосмислити складний досвід заради майбутнього", – каже куратор Валерій Коршунов.

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Офіційна презентація CHORNOBYL40. Джерело: Олексій Самсонов

Тетяна Філевська наголосила,що виставка переносить розмову з Києва до міжнародної аудиторії, а українські митці й музейники продовжують створювати нові роботи навіть під час відновлення пошкодженої інституції:

"Коли розповідала друзям, що їду на відкриття виставки в музей "Чорнобиль", мені не вірили: "У будівлю влучила балістична ракета – яка виставка?" Та попри спроби ворога зруйнувати наші інституції, українські митці, куратори й музейники продовжують працювати, створювати нові роботи та запрошувати світ до діалогу. Це свідчення нашої стійкості, яку не здатна зламати жодна ракета".

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Тетяна Філевська. Джерело: Олексій Самсонов

Анастасія Образцова звернула увагу на те, як від способу розповіді про Чорнобиль залежить розуміння цієї історії молодшими поколіннями та людьми за межами України.

"Для Українського культурного фонду принципово важливо підтримувати ініціативи, які допомагають через культуру переосмислювати й проживати складний досвід. Для старшого покоління Чорнобиль – це особистий біль і пам'ять про близьких,а для молоді розмова про нього часто починається саме з музейного простору. Від того, як ми розкажемо цю історію, залежить те, як її знатимуть нові покоління та як глибинно розумітимуть Україну у світі. Цей проєкт – насамперед про людей: ліквідаторів і фахівців, які тримали удар поза межами людських можливостей. Вкрай цінно, що через такі ініціативи ми бачимо зв'язок між минулими подіями й сьогоднішніми рішеннями, бо саме так зберігається пам'ять".

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Анастасія Образцова. Джерело: Олексій Самсонов

Під час виступів на презентації представники міжнародних та державних інституцій відзначили особливу роль проєкту у сфері культурної дипломатії.

Комунікаційна менеджерка Бюро програми ЄС "Креативна Європа" в Україні Ольга Лірник зауважила, що проєкт є зразковим прикладом європейської співпраці, де Україна виступає не просто учасником, а головним координатором і автором кураторської концепції.

Заступник Постійного представника України при ЮНЕСКО Микола Мовчан відзначив вагомість включення уроків Чорнобиля до міжнародних реєстрів пам'яті та наголосив на важливості поширення цих знань серед світової спільноти.

Кураторська команда та партнери – Юлія Мархель із Let's Do It Ukraine та Наталія Веліканова з французької платформи Gate 22 – презентували структуру міжнародної артрезиденції й подальший план показу робіт за кордоном.

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Офіційна презентація CHORNOBYL40. Джерело: Олексій Самсонов

Особливим блоком події стало відкрите спілкування гостей та медіа з Андрієм Мізьком – українським військовим вертолітником, штурманом гелікоптера Мі-6 та кавалером ордена "За мужність" III ступеня. У травні 1986 року він здійснював надскладні польоти безпосередньо над палаючим 4-м енергоблоком ЧАЕС, скидаючи свинець для локалізації радіоактивного викиду. Під час розмови Андрій Мізько поділився спогадами про перші дні катастрофи та наголосив на важливості передачі правдивого досвіду молоді та зауважив, що після окупації ЧАЕС російськими військами у 2022 році та сучасних ядерних загроз світ заново усвідомив подвиг українських ліквідаторів і цінність технологічного контролю.

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Офіційна презентація CHORNOBYL40. Джерело: Олексій Самсонов

Проєкт реалізує ГО "Європейський інститут Чорнобиля" за підтримки Українського культурного фонду та програми Європейського Союзу "Креативна Європа", у співпраці з Національним музеєм "Чорнобиль" і міжнародними партнерами з Франції, Німеччини та Іспанії.

Медіапартнери: Суспільне мовлення, Громадське радіо, Live Media HUB, Speka, Вечірній Київ, Oboz.ua, Фокус, Ділова Столиця, Ua.news, TrueUA.

Встигніть побачити виставку в Києві до 12 листопада включно!

Національний музей "Чорнобиль": м. Київ, провулок Хорива, 1. Щодня з 11:00 до 19:00.

Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією на конкретний час.

Більше інформації шукайте на сайті проєкту chornobyl.eu/chornobyl40 та в соцмережах Facebook і Instagram.

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