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У Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 1,6 т.
У Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається
Міністр внутрішніх справ України. 9 жовтня 2026 року. Джерело: Facebook-сторінка Івана Вигівського

У зв'язку з відключеннями світла в Києві у темний час доби буде посилено охорону громадського порядку. Кількість патрулів правоохоронців – поліцейських і нацгвардійців – зросте.

Про це оголосив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що 9 жовтня відбулася селекторна нарада під головуванням президента. Її скликали через складну ситуацію у столиці з вимкненнями електроживлення й перебоями в роботі комунальної інфраструктури.

"Посилюємо охорону громадського порядку – у темний час доби збільшуємо на вулицях кількість патрулів Національної поліції та Національної гвардії", – написав очільник МВС.

Окрім цього, міністр доручив ДСНС невідкладно організувати в столиці місця для надання допомоги громадянам.

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Перші Пункти незламності були розгорнуті на правому березі Києва: в Оболонському, Голосіївському й Подільському районах.

"У разі потреби ми збільшимо кількість таких пунктів як у столиці, так і в інших регіонах. У встановлених наметах ДСНС громадяни можуть підзарядити гаджети й отримати доступ до Wi-Fi", – повідомив Вигівський.

У Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається

Перші намети в Києві, які з'явилися після відключень світла. Жовтень 2026 року. Джерело: пресслужба ДСНС

У Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається

Перші намети в Києві, які з'явилися після відключень світла. Жовтень 2026 року. Джерело: пресслужба ДСНС

У Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається

Рятувальники розгорнули Пункти незламності. Джерело: пресслужба ДСНС

У Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається

Перші намети в Києві, які з'явилися після відключень світла. Жовтень 2026 року. Джерело: пресслужба ДСНС

Окремо він доповів прем'єр-міністру про допомогу підрозділів, підпорядкованих МЗС, у захисті об'єктів критичної інфраструктури, зокрема мостів.

"Докладаємо максимум зусиль, щоб плани росіян паралізувати столицю залишилися безуспішними", – підсумував керівник МВС.

У Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається

Пункт незламності в Києві. Джерело: пресслужба ДСНС

У Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається

Пункт незламності в Києві. Джерело: пресслужба ДСНС

У Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається

Пункт незламності в Києві. Джерело: пресслужба ДСНС

Як писав OBOZ.UA, столична підземка під час повітряної тривоги працює як укриття – у ці моменти на платформах перебуває багато людей. Заради їх безпеки, коли загроза зберігається тривалий час, змінюється рух потягів на "червоній" лінії метро.

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