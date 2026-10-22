У Києві намагаються скасувати передачу комунальної землі вартістю 13 млн гривень для обслуговування неіснуючого будинку. Карта

Солом’янська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом, щоб скасувати реєстрацію права власності на будинок, якого фактично немає, та реєстрацію землі в Державному земельному кадастрі. Йдеться про комунальну ділянку вартістю понад 13 млн гривень.

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У Київській міській прокуратурі зазначили, що супутниковий моніторинг за останні 25 років та огляд території підтвердили відсутність будь-яких споруд. Водночас землю зареєстрували для обслуговування цієї нерухомості.

Незаконна реєстрація

За даними прокуратури, право власності на неіснуючий об’єкт нерухомості зареєстрували за приватним товариством. При цьому Київська міська рада не ухвалювала рішення про надання землі, а адресу будинку не присвоювали.

Попри це, земельну ділянку площею 0,25 га сформували та зареєстрували в Державному земельному кадастрі. Її цільове призначення – будівництво й обслуговування адміністративних будинків та офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку.

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У прокуратурі вважають, що реєстрація права власності на будівлю, якої не існує, створила штучні підстави для отримання комунальної землі на позаконкурентних умовах.

Після виявлення порушень прокурори звернулися до суду з вимогою скасувати відповідні реєстрації.

Наразі Господарський суд міста Києва відкрив провадження за позовом прокуратури та призначив підготовче судове засідання.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в регіональних прокуратурах триває кадровий аудит, за результатами якого вже ухвалили низку рішень. Зокрема, 24 прокурори пройшли поліграф, вісьмох осіб, яких згадували в контексті операції "Карфаген", звільнили з органів прокуратури, а керівників двох обласних прокуратур вирішили звільнити з адміністративних посад.

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