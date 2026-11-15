У Києві можуть побудувати тунель під Дніпром? Калашник пояснив, наскільки це реально

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник заявив, що будівництво тунелів під Дніпром у Києві є хорошою ідеєю. Реалізація такого проєкту може зайняти близько двох-трьох років.

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Орієнтовна вартість такого тунелю без дублювання метрополітену – 400-500 млн доларів. Про це Калашник сказав під час спілкування з медіа, передає кореспондент OBOZ.UA.

Водночас потенційний проєкт із метро навіть не обговорюється, зазначив він.

За словами міністра, зараз тривають попередні переговори з Європейським інвестиційним банком щодо залучення 100 млн доларів, які дозволили б розпочати будівництво найпростішого тунелю.

"Варто починати вже зараз, але головне – фінансовий ресурс. Для того, щоб знайти його, треба працювати над цим", – сказав Калашник.

Він розповів, що з ініціативою реалізації такого проєкту в Києві виступала компанія-посередник, однак вона так і не відповіла на запит щодо досвіду будівництва подібних об’єктів, наявних ресурсів та готовності розпочати роботи.

"Була компанія посередник, була гарна ініціатива це реалізувати. Неодмінно це треба робити. Якщо ми почнемо сьогодні, то роки за два-три ми закінчимо. Якщо ми відкладемо, і через три роки почнемо, то через шість років це закінчимо", – зазначив чиновник.

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Калашник додав, що для реалізації проєкту також можуть використати напрацювання попередніх років, однак уже наявні проєкти потребують актуалізації.

"Наразі все в процесі ідеї, концепції і проєктування", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Києві розпочали будівництво додаткових мостових переправ через Дніпро, які мають стати альтернативними маршрутами на випадок пошкодження основної інфраструктури. Перші переправи планують запустити на початку 2027 року. Загалом в Україні планують збудувати 21 альтернативну мостову переправу.

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