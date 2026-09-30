У середу, 30 вересня, у Києві сталася пожежа на території кіностудії імені Олександра Довженка, яка розташована в Шевченківському районі столиці. Причиною інциденту стали відключення світла і перепади напруги, спричинені атаками РФ.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Деталі інциденту розкрили на офіційній сторінці кіностудії у Facebook.

Подробиці інциденту

У КМВА повідомили, що на території кіностудії ім. Довженка виникла пожежа, зазначивши, що, за попередньою інформацією, в одному з павільйонів горять акумулятори.

На місце події вирушили підрозділи рятувальних служб.

Згодом на сторінці кіностудії повідомили, що задимлення сталося у невиробничому приміщенні. На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджень майна та матеріальних збитків не зафіксовано.

"Подія відбулася на тлі складної енергетичної ситуації в столиці, спричиненої ворожими атаками та вимушеними відключеннями електроенергії та перепадами напруги", – сказано в повідомленні.

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У кіностудії подякували підрозділам ДСНС та ДТЕК за оперативність і професійну роботу, а також усім небайдужим, хто відгукнувся та долучився до допомоги.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час обстрілу у ніч на 15 червня Росія завдала удару по Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Внаслідок обстрілу виникла пожежа – вогонь знищив найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

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