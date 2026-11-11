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"Тут перебувають 97 дітей": Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
3,0 т.
"Тут перебувають 97 дітей": Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото
Для частини дітей уже розпочався шлях до нової родини. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко перевірив готовність до зими та можливих кризових ситуацій одного із міських центрів, де перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Про це очільник столиці повідомив в Telegram.

"Наразі тут перебувають 97 дітей – від народження до 8 років. Це діти, від яких батьки відмовилися в пологових будинках, яких вилучили з небезпечного середовища або які втратили батьків", – зазначив Кличко.

''Тут перебувають 97 дітей'': Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото

Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

''Тут перебувають 97 дітей'': Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото

Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

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Він додав, що для частини дітей уже розпочався шлях до нової родини. 8 дітлахів готують до усиновлення.

"Щодо підготовки закладу до зими. До резервного живлення підключені газова та твердопаливна котельні, які забезпечують опалення корпусів. Центр має власну свердловину. Забезпечений 6 генераторами різної потужності, які дозволяють підтримувати його роботу під час перебоїв з електропостачанням", – зазначив Кличко.

''Тут перебувають 97 дітей'': Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото

Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

''Тут перебувають 97 дітей'': Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото

Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Мер Києва зауважив, що для безпеки дітей і працівників на території закладу облаштували 3 найпростіші мобільні укриття та одне підземне.

"Для столичної влади важливо, щоб діти, які через складні життєві обставини тимчасово перебувають під опікою міста, мали належний догляд, тепло, харчування та безпечні умови проживання", – написав очільник столиці.

''Тут перебувають 97 дітей'': Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото

Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

''Тут перебувають 97 дітей'': Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото

Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців

''Тут перебувають 97 дітей'': Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото

Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

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