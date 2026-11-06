Невиконання яких саме рішень "на міському рівні" (як стверджує президент) спричинило непідготовленість "до опалювального сезону та цієї російської спецоперації проти української енергетики"?!

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Як столиця, яка до речі розпочала опалювальний сезон 16 жовтня, мала упередити "російську спецоперацію проти української енергетики"?На яких нарадах і з ким обговорюють підготовку і зусилля Києва, не запрошуючи на них представників столичної влади? І чи в курсі президент щодо реальної ситуації з енергопостачанням в інших регіонах через постійні нищівні атаки ворога? А також про те, що в Україні – єдина енергосистема (взаємоповʼязана, тобто). І коли її розносять по всій країні, не може десь сяяти, а десь Кличко все погасив… Іще, може, й енергетиків розігнав, якщо їх поліція збирає на роботу?

Мантра центральної влади, що Київ – найгірший, постійні маніпуляції, брехня – погана історія. Бо в намаганні позбутися Кличка в будь-який спосіб, створюючи постійні перешкоди і не допомагаючи столиці, центральна влада, фактично, нищить Київ.

Мерзотно все це виглядає по відношенню до мешканців столиці… А також по відношенню до енергетиків, комунальників, інших фахівців, які ризикуючи життям, під обстрілами, цілодобово роблять практично неможливе.

Може, варто нарешті припинити призначати винних – в ситуації, коли складно всім? Коли стоїть питання чи вистоїть країна. А вистояти вона може тільки спільними зусиллями, спільною конструктивною роботою влади всіх рівнів, злагодженою роботою всіх структур і фахівців. А для висновків ще буде час…

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