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Віталій Кличко
Віталій Кличко

Український боксер, мер Києва

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Київ / Думки
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Блог |

Центральній владі варто припинити призначати винних у Києві, коли складно всім

Ілюстрація - відключення світла в Україні
Відключення світла в Україні. Ілюстрація. Джерело: OBOZ.UA

Невиконання яких саме рішень "на міському рівні" (як стверджує президент) спричинило непідготовленість "до опалювального сезону та цієї російської спецоперації проти української енергетики"?!

Як столиця, яка до речі розпочала опалювальний сезон 16 жовтня, мала упередити "російську спецоперацію проти української енергетики"?На яких нарадах і з ким обговорюють підготовку і зусилля Києва, не запрошуючи на них представників столичної влади? І чи в курсі президент щодо реальної ситуації з енергопостачанням в інших регіонах через постійні нищівні атаки ворога? А також про те, що в Україні – єдина енергосистема (взаємоповʼязана, тобто). І коли її розносять по всій країні, не може десь сяяти, а десь Кличко все погасив… Іще, може, й енергетиків розігнав, якщо їх поліція збирає на роботу?

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Мантра центральної влади, що Київ – найгірший, постійні маніпуляції, брехня – погана історія. Бо в намаганні позбутися Кличка в будь-який спосіб, створюючи постійні перешкоди і не допомагаючи столиці, центральна влада, фактично, нищить Київ.

Мерзотно все це виглядає по відношенню до мешканців столиці… А також по відношенню до енергетиків, комунальників, інших фахівців, які ризикуючи життям, під обстрілами, цілодобово роблять практично неможливе.

Може, варто нарешті припинити призначати винних – в ситуації, коли складно всім? Коли стоїть питання чи вистоїть країна. А вистояти вона може тільки спільними зусиллями, спільною конструктивною роботою влади всіх рівнів, злагодженою роботою всіх структур і фахівців. А для висновків ще буде час…

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Телеграм Віталія Кличка
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