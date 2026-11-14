Скільки треба часу, щоб відновити рух метро Південним мостом у Києві: міністр назвав термін

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Рахунок відкрито. Північна Ірландія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги наційРахунок відкрито. Північна Ірландія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги наційПілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". ВідеоПілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". ВідеоЛевова частка реактивних безпілотників знищується саме F-16: Хмара розповів про критичний ресурс ПСЛевова частка реактивних безпілотників знищується саме F-16: Хмара розповів про критичний ресурс ПСZALA Z-61 КощейУкраїнські військові знищили одну з нових розробок російського ВПК "Кощей". ВідеоВолодимир Путін і Сі ЦзіньпінЯкі цілі мають Трамп, Путін і Сі Цзіньпін: у медіа проаналізували можливі ризики від цієї зустрічіДе дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Українські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відеоУкраїнські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відеоОфіційне прізвище нового внука Путіна – Зеленський, його довелось замінити – медіаОфіційне прізвище нового внука Путіна – Зеленський, його довелось замінити – медіаНе леопард: який принт буде в моді цієї зимиНе леопард: який принт буде в моді цієї зимиДе в Україні на дорогах зʼявляться спецавтомобілі-"фантоми" та як вони працюють: розповідаємоДе в Україні на дорогах зʼявляться спецавтомобілі-"фантоми" та як вони працюють: розповідаємо
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Скільки треба часу, щоб відновити рух метро Південним мостом у Києві: міністр назвав термін

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
2,4 т.
Скільки треба часу, щоб відновити рух метро Південним мостом у Києві: міністр назвав термін
Південний міст у Києві. Джерело: Вечірній Київ

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник заявив, що для відновлення руху метро Південним мостом у Києві потрібно два-три місяці. Це термін за умови, якщо війська РФ не завдадуть по переправі нових ударів. 

Про це Калашник сказав під час спілкування з медіа, передає кореспондент OBOZ.UA. За його словами, такий термін визначили в експертному висновку "Національного інституту розвитку інфраструктури".

Міністр наголосив, що, оскільки Південний міст перебуває в комунальній власності, відновлювати його будуть коштом міського бюджету.

"Південний міст є комунальним і роботи здійснюватимуться за рахунок міського бюджету, можливо, навіть самим метрополітеном", – сказав він. 

Станом на зараз "зелена" гілка київського метрополітену не курсує між станціями "Славутич" і "Видубичі". Причиною стали пошкодження Південного мосту внаслідок російських обстрілів – переправу спершу атакували дронами, а потім і балістикою. 

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,3 т.
На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олексія Дрозденка. Фото
3,3 т.
На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олексія Дрозденка. Фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
2,6 т.
У Києві молодик напав із ножем на сусіда через зауваження щодо шуму о 6 ранку. Подробиці та фото
2,6 т.
У Києві молодик напав із ножем на сусіда через зауваження щодо шуму о 6 ранку. Подробиці та фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,0 т.
У Києві затримали чоловіка, який погрожував перехожим гранатою. Відео
1,0 т.
У Києві затримали чоловіка, який погрожував перехожим гранатою. Відео

"Наразі поїзди метро на "зеленій" лінії курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі та "Осокорки" – "Червоний хутір". Рух поїздів метрополітену Південним мостом ще тимчасово призупинений", – зазначали в КП "Київський метрополітен".

Скільки треба часу, щоб відновити рух метро Південним мостом у Києві: міністр назвав термін

Південний міст на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Що ж стосується Північного мосту в Києві, який теж атакували росіяни, то його відновлять за два місяці, сказав Калашник, але також за умови відсутності нових ударів. 

Раніше ми писали про те, що в Києві розпочали будівництво додаткових мостових переправ через Дніпро, які мають стати альтернативними маршрутами на випадок пошкодження основної інфраструктури. Перші переправи планують запустити на початку 2027 року. Загалом в Україні планують збудувати 21 альтернативну мостову переправу.

Як повідомляв OBOZ.UA, з 9 листопада у столиці України запровадили резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у звʼязку із додатковими безпековими викликами у Києві.

Схожі теми
Новини Києва та Київської областіОбстріли КиєваКиївське метроКиївПівденний містМіністерство з відновлення, інфраструктури та транспортуметроМикола КалашникМикола Калашник
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!