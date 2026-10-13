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Розповів, як Київ готується до зими: Кличко взяв участь у засіданні Європейського комітету регіонів

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
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Розповів, як Київ готується до зими: Кличко взяв участь у засіданні Європейського комітету регіонів
Кличко взяв участь у засіданні Європейського комітету регіонів. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь онлайн у пленарному засіданні Європейського комітету регіонів, що відбувається цими днями в Брюсселі.

Про це він повідомив у Telegram.

"Поінформував, як українська столиця долає виклики війни та наслідки масованих ворожих атак. Розповів, як Київ готується до зими, забезпечуючи стабільну роботу систем тепло-, водо- та електропостачання", – написав Кличко.

Розповів, як Київ готується до зими: Кличко взяв участь у засіданні Європейського комітету регіонів

Кличко виступає онлайн на засіданні Європейського комітету регіонів. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

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Він наголосив, що місто потребує додаткової допомоги міжнародних партнерів. За словами мера, Києву і надалі потрібні системи резервного живлення, трансформатори та обладнання для ремонту енергетичних, теплових і водопровідних мереж.

"Подякував президентці Європейського комітету регіонів Каті Тютто та голові Робочої групи з питань України Антьє Гроттер за підтримку України. Зокрема, за надісланий лист до європейських міст і регіонів із закликом надати українським органам місцевого самоврядування термінову допомогу напередодні зими. Наголосив й на важливості розвитку місцевого самоврядування в Україні, посилення спроможності українських громад, на необхідності продовження реформи з децентралізації", – додав Кличко.

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