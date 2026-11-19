Увечері четверга, 19 листопада, внаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень Володимирський кафедральний патріарший собор. Вибухова хвиля вибила частину вікон у вівтарній частині храму, а також пошкодила його фасад.

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Вибиті вікна разом із рамами впали всередину собору, тоді як уламки пошкодили припарковані поблизу автомобілі. Про це повідомила Православна церква України на своїй сторінці у Facebook.

Яких пошкоджень зазнав Володимирський собор

За інформацією ПЦУ, япошкодження храму спричинила вибухова хвил від вибуху, що пролунав неподалік. Унаслідок цього частину вікон у вівтарі вибило разом із рамами, які впали всередину будівлі.

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Крім того, постраждали окремі елементи східного фасаду собору. Уламки також розлетілися прилеглою територією та пошкодили автомобілі, припарковані на узбіччі.

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Чим унікальний Володимирський собор

У Православній церкві України наголосили, що Володимирський собор є визначною духовною, культурною та історичною пам'яткою, розташованою в центрі Києва.

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Стіни храму прикрашають шедеври монументального іконографічного мистецтва XIX століття, які мають світове значення.

У ПЦУ засудили чергову російську атаку, внаслідок якої постраждала українська культурна спадщина. Представники церкви наголосили, що Росія має понести відповідальність за пошкодження історичної святині.

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Наслідки російських атак на столицю

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. У Подільському районі ворожий дрон влучив у триповерхову офісну будівлю, спричинивши пожежу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення.

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Крім того, пошкодження зафіксували в кількох районах столиці. Зокрема, у Голосіївському районі загорівся автомобіль на парковці медичного центру, а в Шевченківському уламки впали на дах восьмиповерхового будинку. Також на Подолі постраждав найстаріший будинок Києва.

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський у день 975-річчя Києво-Печерської лаври нагадав про російські удари по православній святині. Глава держави засудив атаки окупантів на одну з найважливіших духовних та історичних пам'яток України.