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Росія вбила вченого Валерія Котенка під час удару по НАН України: його тіло знайшли під завалами

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 3,3 т.
Росія вбила вченого Валерія Котенка під час удару по НАН України: його тіло знайшли під завалами
Росія ударом по НАН України вбила вченого Валерія Котенка
Джерело: Колаж OBOZ.UA

Російський удар по будівлі президії Національної академії наук України 28 вересня забрав життя двох людей. Однією з жертв путінської армії став вчений Валерій Котенко.

Тіло чоловіка виявили під завалами зруйнованої будівлі. Про це повідомляє Facebook-спільнота "Їх вбила Росія".

Наслідки терору

28 вересня російські окупанти цілеспрямовано атакували будівлю президії Національної академії наук України в самому центрі Києва. Для вбивства мирних жителів росіяни застосували реактивний безпілотник. Внаслідок удару будівля зазнала значних пошкоджень.

Тіло загиблого чоловіка виявили рятувальники під завалами зруйнованих конструкцій. Удар припав безпосередньо на кабінет вченого.

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Присвятив життя науці

Валерій Котенко був кандидатом фізико-математичних наук, очолював Науково-організаційний відділ Президії НАН України та працював першим заступником головного вченого секретаря Академії.

Загалом у результаті удару по будівлі НАН України росіянами було вбито двох людей, ще шестеро отримали травми. Друга жертва – 44-річна Наталія Букало, яка працювала помічницею віце-президента Національної академії наук. Постраждав також чоловік Наталії — В’ячеслав Букало. Чоловік працював в апараті президії НАН України та є кандидатом фізико-математичних наук.

Росія вбила вченого Валерія Котенка під час удару по НАН України: його тіло знайшли під завалами

Валерій Котенко

Джерело: Facebook / Їх ВБИЛА Росія

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будівлі президії Національної академії наук України в Києві постраждав колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир Горбулін. За попередніми даними, його травми незначні.

Як повідомляв OBOZ.UA, вдень 28 вересня Росія завдала чергового удару по Києву. В результаті атаки з використанням дронів було пошкоджено будівлю Національної академії наук України. Будівлю охопило полум’я в той момент, коли всередині перебували люди.

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