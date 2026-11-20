Російські загарбники в ніч на 20 листопада атакували Київ балістичними ракетами. Атака ведеться хвилями й триває прямо зараз. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку та повідомляють про рух ракет у напрямку столиці.

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Перші повідомлення про небезпеку з'явилися о 01:21. В ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області РФ.

Станом на третю годину ночі вже сталися чотири хвилі атак. Загалом атака балістичними ракетами триває вже 1 годину 50 хвилин. Середній проміжок між "хвилями" – 28 хвилин.

О 1:28 в деяких пабліках повідомили про нібито потужні вибухи в столиці. Одночасно моніторингові ресурси ПС зазначили, що однією з цілей міг бути столичний міст. Пізніше опосередковано це підтвердив мер столиці.

Друга хвиля повторилася о 1:56. Повітряні сили повідомили про можливе застосування балістичного озброєння з району Міллерово Ростовської області.

Серед можливих засобів ураження військові назвали ракети типу "Іскандер-М", "Циркон" та С-400.

О 2:11 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ракетної атаки. За його словами, в Оболонському районі столиці унаслідок падіння уламка ракети виникла пожежа в триповерховій будівлі.

А о 2:39 він додав, що в Голосіївському районі відбулося "влучання по території об’єкту інфраструктури". Там сталося загоряння офісної будівлі на території.

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У Подільському районі також загоряння будівлі в нежитловій забудові.

"Також влучання на відкритій території біля одного з мостів" – розповів мер.

О 03:02 Повітряні Сили попередили про ще кілька балістичних ракет з Брянська на Київ.

О 3:25 повідомили про ще кілька балістичних ракет на Київ. Монітори ПС уточнюють, що атаковано міст "Патона".

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Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері четверга, 19 листопада, внаслідок російської атаки зазнав пошкоджень Володимирський кафедральний патріарший собор. Вибухова хвиля вибила частину вікон у вівтарній частині храму, а також пошкодила його фасад.

Загалом 19 листопада, російські окупанти атакували Київ ударними БПЛА. У Подільському районі ворожий дрон влучив у триповерхову офісну будівлю, спричинивши пожежу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення.