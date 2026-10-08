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Росія атакувала один із важливих для Києва енергооб'єктів, – Шмигаль

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 13,6 т.
Росія атакувала один із важливих для Києва енергооб'єктів, – Шмигаль
Відключення світла в Україні. Ілюстративне фото. Джерело: Freepik

Ввечері 8 жовтня в Києві відбулося масове відключення електроенергії. Аварію викликав черговий російський обстріл енергетичної інфраструктури

"Відбулась атака на один із важливих для міста Києва енергооб'єктів", – повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Посадовець не уточнив деталей, але запевнив, що енергетики роблять усе, щоб оперативно відновити світло. "Залучені всі служби", – заявив він.

Росія атакувала один із важливих для Києва енергооб'єктів, – Шмигаль

Повідомлення, опубліковане міністром. Джерело: Скриншот Telegram

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Наслідки російського удару

Через обстріл у столиці зупинився рух метро й частини тролейбусів і трамваїв, тож на зупинках наземного транспорту утворилися величезні черги.

В області були проблеми з водопостачанням і водовідведенням. Знижений тиск у водопровідних мережах спостерігався і на правому березі Києва, зокрема в Голосіївському, Печерському, Святошинському, Солом'янському, Шевченківському районах.

Світло зникло також у будівлі Верховної Ради, про що повідомляли народні депутати України. У ДТЕК підтвердили аварію, уточнивши, що через це графіки відключень тимчасово не діяли.

Завдяки зусиллям фахівців ввечері рух потягів метро поступово відновлювався, хоча й зі збільшеними інтервалами.

"Внаслідок ворожого обстрілу сталось вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення м. Києва. Через це – в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням значної кількості споживачів", – інформували в Міністерстві енергетики.

Як писав OBOZ.UA:

– Росія продовжує обстріли української енергетики. На цьому тлі у низці регіонів повернулися графіки відключень світла – це необхідно, щоб вберегти енергосистему від перевантаження і аварій.

– 9 жовтня в частині областей України теж будуть погодинні відключення. За планом, їх застосовуватимуть з 00:00 до 23:59, однак енергетики попереджають: зміни не виключені. При цьому, порівняно з 8 жовтня, графіки будуть посилені: обсяг відключень у п'ятницю складатиме від 0,5 до 2 черг, тоді як у четвер ішлося максимум про 1,5 черги.

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