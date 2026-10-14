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Росія атакувала Київ балістикою: повідомляють про проблеми з світлом

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 26,2 т.
Росія атакувала Київ балістикою: повідомляють про проблеми з світлом
Ракета. Ілюстративне фото. Джерело: militarnyi.com

Вранці 14 жовтня російські війська завдали ударів балістикою по Києву. Під атакою опинилися об'єкти енергетики.

Після серії вибухів на лівобережній частині столиці зникла електроенергія, перебої зі світлом фіксуються і на правому березі. Про це пишуть місцеві пабліки.

Київ частково знеструмлено

Вранці 14 жовтня російські війська атакували балістичними ракетами Київ та область.

"Ворог ударив по кількох енергообʼєктах столиці", – повідомив вранці міський голова Києва Віталій Кличко.

Під ударом, за повідомленнями моніторингових каналів, перебували об'єкти енергетики: ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції.

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Після серії вибухів на лівому березі Києва зникло світло.

Перебої з електроенергією, за даними місцевих пабліків, спостерігаються і на правому березі.

У Telegram-каналах тим часом з'явилося відео, на якому зафіксовано момент знеструмлення: освітлена вулиця за мить поринає у темряву.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні ввечері Росія також атакувала Київ балістикою. У Деснянському районі прилетіло по багатоповерхівці. Щонайменше двоє людей загинули, понад 20 постраждали.

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