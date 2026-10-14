Росія атакувала Київ балістикою: повідомляють про проблеми з світлом
Вранці 14 жовтня російські війська завдали ударів балістикою по Києву. Під атакою опинилися об'єкти енергетики.
Після серії вибухів на лівобережній частині столиці зникла електроенергія, перебої зі світлом фіксуються і на правому березі. Про це пишуть місцеві пабліки.
Київ частково знеструмлено
Вранці 14 жовтня російські війська атакували балістичними ракетами Київ та область.
"Ворог ударив по кількох енергообʼєктах столиці", – повідомив вранці міський голова Києва Віталій Кличко.
Під ударом, за повідомленнями моніторингових каналів, перебували об'єкти енергетики: ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції.
Після серії вибухів на лівому березі Києва зникло світло.
Перебої з електроенергією, за даними місцевих пабліків, спостерігаються і на правому березі.
У Telegram-каналах тим часом з'явилося відео, на якому зафіксовано момент знеструмлення: освітлена вулиця за мить поринає у темряву.
Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні ввечері Росія також атакувала Київ балістикою. У Деснянському районі прилетіло по багатоповерхівці. Щонайменше двоє людей загинули, понад 20 постраждали.
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