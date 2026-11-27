У Києві відбувся закритий передпоказ експозиції шедеврів світового мистецтва з нагоди 10-літнього ювілею Art Ukraine Gallery.

Відео дня

Поруч зі скульптурами всесвітньо визнаних геніїв Огюста Родена, Пабло Пікассо, Амедео Модільяні галерея представила твори провідних українських митців у проєкті "Епоха постмодернізму".

З 27 листопада виставку зможуть відвідати всі охочі.

Ювілейне відкриття розпочалося з престуру, який провела засновниця та кураторка Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна.

Після офіційного відкриття відбувся закритий передпоказ для запрошених гостей.

РЕКЛАМА

Проєкт "Епоха постмодернізму" об’єднав в одному просторі твори світових митців і роботи знакових українських авторів різних поколінь, демонструючи культурну тяглість та відчутний вплив світових геніїв початку ХІХ століття на розвиток мистецтва пластики.

Головні історії дня

Українська частина експозиції звертається до творчого прориву на межі 1980–1990-х років і простежує, як пошуки того періоду вплинули на сучасне українське мистецтво.

"Радію, що простір, який я десять років тому створювала як прихисток для власної душі, сьогодні став місцем зцілення та духовного затишку для тисяч чуттєвих до мистецтва сердець. Я пишаюся тим, що за ці десять років Art Ukraine Gallery стала для людей чимось більшим, аніж мистецтво.

РЕКЛАМА

У такі важкі для України часи сюди приходять, щоб побути поруч із мистецтвом, відчути красу й віднайти сили та натхнення. Для мене особливо цінно чути від наших відвідувачів, що це місце їх збирає та зцілює.

РЕКЛАМА

З нагоди ювілею галереї ми прагнули зробити подарунок киянам і гостям столиці. Тож відсьогодні в одному просторі можна наживо побачити скульптури Огюста Родена, Амедео Модільяні, Пабло Пікассо та роботи знакових українських сучасних митців у проєкті "Епоха постмодернізму".

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Так твори різних поколінь і різних мистецьких шкіл опинилися поруч.

Коли бачиш їх в одному просторі, по-іншому відчуваєш і тяглість світового мистецтва, і водночас самобутність українського голосу в ньому", – зазначає Наталія Заболотна, засновниця та кураторка Art Ukraine Gallery, президентка Фонду гуманітарного розвитку України.

Благодійна програма Art Ukraine Gallery

Окремою частиною ювілейного вечора стала благодійна програма на підтримку поранених дітей і родин, які постраждали внаслідок війни. Цю роботу галерея веде спільно з Фондом гуманітарного розвитку України.

РЕКЛАМА

Упродовж виставки відвідувачі мають можливість зробити добровільний внесок на допомогу пораненим дітям через QR-код Фонду.

У квітні цього року Art Ukraine Gallery відкрилася в новій локації, започаткувавши з Фондом гуманітарного розвитку України добровільний донат від відвідувачів на підтримку поранених дітей. Протягом пів року було зроблено пожертв на суму 90 000 грн. На ці кошти було придбано й подаровано 2 родинам із пораненими дітьми омріяні подарунки.

РЕКЛАМА

Окрім гаджетів, подарованих пораненим сестричкам-сиротам Каті та Юлії Іоргу з Дружківки та родині Гомонюк із Херсона, юні музиканти з багатостраждальної херсонської родини отримали втрачені музичні інструменти: скрипку та фортепіано "Yamaha". Адже їхні улюблені музичні інструменти – фортепіано, скрипка та саксофон – залишилися під завалами розбомбленого будинку.

Поки перед гостями виступав важко поранений старший брат Артем Гомонюк, який продовжує навчатися грі на саксофоні, подарованому йому у 2023 році Фондом гуманітарного розвитку України, коли хлопчику рятували ногу в Охматдиті, на сцену з новенькою скрипкою вийшла 11-річна Наталя Гомонюк: гості були вражені впевненою віртуозною грою дівчинки, яка тепер зможе втілити свою мрію й стати знаменитою на увесь світ скрипалькою.

РЕКЛАМА

Нехай буде наповнений музикою, сміхом і радістю новий будиночок родини Гомонюків, який був придбаний рік тому за сприяння Фонду гуманітарного розвитку України.

Тож Art Ukraine Gallery чекає всіх спраглих до мистецтва та вітає добровільні донати, які роблять щасливішими та впевненішими у своєму майбутньому постраждалих від війни дітей.

Заснувала Art Ukraine Gallery у листопаді 2016 року заслужена діячка мистецтв України, президентка Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна, продовживши культурну та соціальну подвижницьку діяльність, розпочату ще за десятиліття до того на чолі музейних інституцій – Українського дому та Мистецького Арсеналу.

РЕКЛАМА

"Жодна нормальна й психічно здорова людина не може байдуже дивитися на людське горе та не прагнути зарадити, доклавши максимум зусиль. Ще у 2014 році з перших днів війни на посаді генерального директора "Мистецького Арсеналу" ми почали приймати перші хвилі біженців – спочатку з Криму, а потім із Донбасу. Я започаткувала платформу "Арсенал добрих справ" та закликала всіх шанувальників мистецтва приходити на виставки Мистецького Арсеналу не з порожніми руками.

РЕКЛАМА

Тоді десятки тисяч людей відвідували кожен із проєктів у Мистецькому Арсеналі.

Завдяки колекціонерам-меценатам, моїм друзям-бізнесменам, просто відвідувачам ми одягли 6 000 українських воїнів у зимову амуніцію, передали на фронт, у тому числі через спільноту ветеранів "Альфи", близько 5 000 бронежилетів та касок. Тоді було багато добровільців, які йшли на фронт фактично в спортивках і без елементарних засобів безпеки. Мистецький Арсенал приймав сотні дітей вимушених переселенців для проведення екскурсій та заходів, у тому числі сеансів арттерапії. Передавав регулярно дитяче харчування, памперси, медикаменти та засоби гігієни в прифронтові регіони, такі як Добропілля, Слов’янськ та інші населені пункти Луганської, Донецької та Харківської областей. Ми активно підтримували лікарні та сиротинці. Одягали 500 дітей-сиріт із Донбасу, які були релоковані до санаторію-сиротинцю "Смарагдове містечко" під Святогірськом, та надавали їм усіляку підтримку харчуванням, технікою, засобами для творчості. У 2015 році ми подарували 4-кімнатну квартиру в Києві родині Новосельцевих із Вуглегірська, яка фактично була розстріляна впритул у власному будинку. Тоді загинули їхній 2-річний братик, 15-річна сестра та тато. Мама була важко поранена, а решта дітей зазнали важких травм.

РЕКЛАМА

Ми маємо робити все можливе й трохи неможливого, аби перемогти жорстокого ворога, кожен на своєму фронті! Адже віра й добро непереможні!" – розповідає Наталія Заболотна.

У квітні 2023 року галерея почала працювати в благодійному форматі, а навесні 2026-го відкрила новий панорамний простір в історичному центрі Києва.

Саме в цьому просторі на Печерських пагорбах із краєвидом на Дніпро та Києво-Печерську лавру триває ювілейна виставка з експозицією шедеврів світового мистецтва.

РЕКЛАМА

Art Ukraine Gallery відкрита щоденно, 09:00–20:00 (пн–нд).

У галереї працює артресторан, що спонукає провести приємний час із родиною чи друзями в осерді мистецтва.

Art Ukraine Gallery та ресторан при галереї "Мій Едем" для відвідування відкриті щоденно з 09:00 до 20:00.

(Про закриті івенти на території галереї ми повідомляємо в наших соцмережах заздалегідь.)

Ми маємо власне укриття, тому під час тривог не зачиняємося.

Вхід на виставку: 300 грн.

Діти до 21 року, військові та представники музейної спільноти можуть відвідувати виставкові проєкти в галереї безкоштовно. Як і всі пільгові категорії.

Вітається добровільний донат на підтримку поранених дітей.