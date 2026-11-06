Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Міністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для УкраїниМіністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для УкраїниДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуПрезидент України Володимир Зеленський. Ілюстрційне фотоЗеленський: маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар РФІрина Сопонару прокоментувала чутки про те, що в "Кварталі" мало платили, та назвала реальну причину свого звільненняІрина Сопонару прокоментувала чутки про те, що в "Кварталі" мало платили, та назвала реальну причину свого звільненняВ аварії загинув 20-річний чемпіон Європи і солдат Служби безпеки Президента УкраїниВ аварії загинув 20-річний чемпіон Європи і солдат Служби безпеки Президента УкраїниНа два знаки зодіаку в середині листопада чекають великі зміни: як раніше вже ніколи не будеНа два знаки зодіаку в середині листопада чекають великі зміни: як раніше вже ніколи не будеСибіга: Україна продовжить далекобійні удари по РФСибіга: Україна продовжить далекобійні удари по РФШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – Бенавідес"Щодня молюся за вас": патріарх Єрусалиму Феофіл II приїхав до Путіна і назвав війну в Україні "ситуацією вздовж кордону РФ""Щодня молюся за вас": патріарх Єрусалиму Феофіл II приїхав до Путіна і назвав війну в Україні "ситуацією вздовж кордону РФ"Юні сестри-близнючки, які 10 років провели в окупованому Донецьку, розповіли про нове життя в УкраїніЮні сестри-близнючки, які 10 років провели в окупованому Донецьку, розповіли про нове життя в Україні
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
21
Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ
Як рятують історичну будівлю після російського обстрілу. Джерело: OBOZ.UA

Міжнародний центр культури та мистецтв (МЦКМ – колишній "Жовтневий палац") у Києві зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки 24 травня. Внаслідок обстрілу загорівся дах, будівля зазнала зовнішніх і внутрішніх пошкоджень. В результаті фасад і зовнішній периметр МЦКМ потребують масштабного відновлення.

OBOZ.UA побував у Міжнародному центрі культури і мистецтв та побачив, що було зроблено за цих близько пів року. Екскурсію по майданчику провів управитель МЦКМ Дмитро Сидоренко.

Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ

Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ

Відновлювальні роботи в будівлі тривають досі. Водночас за цей час було багато чого зроблено.

Так, на сьогодні ремонтники відновили дах над центральною концертною залою та оновлюють систему опалення.

Читайте також
Марія ШевчукМарія Шевчук
14,1 т.
"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву
14,1 т.
"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву
Гліб ІвановГліб Іванов
8,9 т.
На фронт поїхали ще майже 2700 дронів: Кличко передав захисникам нову партію допомоги від київської громади
8,9 т.
На фронт поїхали ще майже 2700 дронів: Кличко передав захисникам нову партію допомоги від київської громади
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
4,4 т.
У мережі показали красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото
4,4 т.
У мережі показали красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото
Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ

В будівлі тривають ремонтні роботи

Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ

В будівлі замінили частину вибитих вікон

Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ

До зими планують замінити всі вікна в будівлі

Також вже частково замінили вибиті вікна, решту планують встановити до зими, що дуже важливо для будівлі, яка знаходиться в передаварійному стані.

За словами, Дмитра Сидоренка, якби хоча б одну зиму будівля промерзла чи промокла, вона б завалилася.

Він пояснив, що справа тут не лише в тому, що цьому палацу вже майже 200 років. Будівля знаходиться у вкрай поганому стані.

Зокрема флігель – вже аварійний три роки. А решта будівлі – в передаварійному стані.

Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ

Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ

Крім того, на неї впливає місце розташування.

"Будівля знаходиться на схилі і потрошки сиплеться", – пояснив Сидоренко.

Він наголосив, що якщо 5-10 років не буде проведено передаварійних робіт, які коштують сотні мільйонів гривень, то й центральна будівля теж стане аварійною і може завалитися.

"Тому тут у нас дійсно був у прямому сенсі порятунок пам'ятки архітектури", – каже, Дмитро Сидоренко.

І дуже важливо завершити першочергові роботи до початку опалювального сезону та зберегти цю історичну пам’ятку в центрі Києва.

Вона зведена у 1838-1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті. Тобто їй на сьогодні вже майже 200 років. Ця будівля пережила імперію, репресії, Другу світову війну, а тепер переживає війну з російськими рашистами.

facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!