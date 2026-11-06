Порятунок пам'ятки архітектури: як тривають відновлювальні роботи будівлі МЦКМ у Києві після обстрілу РФ

Міжнародний центр культури та мистецтв (МЦКМ – колишній "Жовтневий палац") у Києві зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки 24 травня. Внаслідок обстрілу загорівся дах, будівля зазнала зовнішніх і внутрішніх пошкоджень. В результаті фасад і зовнішній периметр МЦКМ потребують масштабного відновлення.

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OBOZ.UA побував у Міжнародному центрі культури і мистецтв та побачив, що було зроблено за цих близько пів року. Екскурсію по майданчику провів управитель МЦКМ Дмитро Сидоренко.

Відновлювальні роботи в будівлі тривають досі. Водночас за цей час було багато чого зроблено.

Так, на сьогодні ремонтники відновили дах над центральною концертною залою та оновлюють систему опалення.

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Також вже частково замінили вибиті вікна, решту планують встановити до зими, що дуже важливо для будівлі, яка знаходиться в передаварійному стані.

За словами, Дмитра Сидоренка, якби хоча б одну зиму будівля промерзла чи промокла, вона б завалилася.

Він пояснив, що справа тут не лише в тому, що цьому палацу вже майже 200 років. Будівля знаходиться у вкрай поганому стані.

Зокрема флігель – вже аварійний три роки. А решта будівлі – в передаварійному стані.

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Крім того, на неї впливає місце розташування.

"Будівля знаходиться на схилі і потрошки сиплеться", – пояснив Сидоренко.

Він наголосив, що якщо 5-10 років не буде проведено передаварійних робіт, які коштують сотні мільйонів гривень, то й центральна будівля теж стане аварійною і може завалитися.

"Тому тут у нас дійсно був у прямому сенсі порятунок пам'ятки архітектури", – каже, Дмитро Сидоренко.

І дуже важливо завершити першочергові роботи до початку опалювального сезону та зберегти цю історичну пам’ятку в центрі Києва.

Вона зведена у 1838-1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті. Тобто їй на сьогодні вже майже 200 років. Ця будівля пережила імперію, репресії, Другу світову війну, а тепер переживає війну з російськими рашистами.