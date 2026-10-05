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"Під час тривог у Києві не слід перебувати біля вікон": "Флеш" попередив жителів столиці

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 2,2 т.
"Під час тривог у Києві не слід перебувати біля вікон": "Флеш" попередив жителів столиці
Радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов. Джерело: Facebook Сергій Флеш

Радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав жителів Києва під час повітряних тривог не перебувати біля вікон. Він також розповів про встановлення у столиці автоматичних турелей для боротьби з реактивними "Шахедами".

Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що в Києві вже встановили 12 автоматичних турелей. За його словами, такі установки встановлюватимуть і надалі.

''Під час тривог у Києві не слід перебувати біля вікон'': ''Флеш'' попередив жителів столиці

В Києві вже встановили 12 автоматичних турелей

"Турелі – це інноваційне українське рішення, яке збиває " Шахеди" за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту", – зазначив Бескрестнов.

Він звернув увагу жителів столиці на необхідність дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог. Зокрема, не слід перебувати біля вікон.

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Під час роботи кулеметних установок у повітрі можуть залишатися кулі, які не влучили в ціль. Після цього вони падають на землю. Саме тому перебування біля вікон під час роботи таких систем може становити небезпеку.

"Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не слід перебувати біля вікон", – наголосив Бескрестнов.

Mesh-ретранслятори

Окремо "Флеш" припустив, що у Києві можуть бути розташовані mesh-ретранслятори, які коригують удари "Шахедів" по місту.

За словами Бескрестнова, такі пристрої мають дуже компактні розміри. Він розповів, що отримав багато запитань щодо того, якими можуть бути mesh-ретранслятори для "Шахедів".

''Під час тривог у Києві не слід перебувати біля вікон'': ''Флеш'' попередив жителів столиці

"Флеш" продемонстрував два mesh-модеми. Джерело: Скриншот

Бескрестнов продемонстрував на відео два mesh-модеми – на кілька ват і на кілька десятків ват. За його словами, вони дуже маленькі за розміром, тому їх можна зібрати у приватному будинку, автомобілі або навіть валізі.

Компактному ретранслятору достатньо живлення та підключення до інтернету, після чого він може забезпечувати канал зв'язку із дронами.

"Усе, що потрібно ворогу, – це дати інтернет сюди і живлення, і це буде працювати", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZ.UA, рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву . У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

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