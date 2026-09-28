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Наживалися на створенні дитячої порнографії: подружжя киян загрожує до 15 років в'язниці. Фото

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Наживалися на створенні дитячої порнографії: подружжя киян загрожує до 15 років в'язниці. Фото
Правоохоронці затримали подружжя у березні 2026 року
Джерело: Національна поліція України/колаж OBOZ.UA

У Києві судитимуть подружжя, яке, за даними слідства, створювало та продавало через Telegram порнографічні фото й відео за участю малолітньої дитини. Жінка залучила до створення контенту власну доньку, а її чоловіка також обвинувачують у зґвалтуванні дівчинки.

Про це повідомила Національна поліція України. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Контент продавали через Telegram

Кіберполіцейські та слідчі Святошинського управління поліції Києва затримали подружжя у березні 2026 року. Чоловік і жінка 1975 та 1979 років народження, за даними слідства, виготовляли та поширювали в інтернеті заборонений контент за участю малолітньої доньки жінки.

 

Наживалися на створенні дитячої порнографії: подружжя киян загрожує до 15 років в'язниці. Фото

Подружжя затримали у березні 2026 року

Джерело: Національна поліція України

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Наживалися на створенні дитячої порнографії: подружжя киян загрожує до 15 років в'язниці. Фото

Чоловіка також обвинувачують у зґвалтуванні малолітньої доньки дружини.

Джерело: Національна поліція України

Правоохоронці встановили, що щонайменше з листопада 2025 року вони продавали фото- та відеофайли через кілька Telegram-акаунтів. Покупці переказували гроші на банківські картки фігурантів.

Під час обшуків поліцейські вилучили комп’ютери, мобільні телефони, флешки, записи та інші предмети, які, за даними слідства, використовували для створення відео.

Наживалися на створенні дитячої порнографії: подружжя киян загрожує до 15 років в'язниці. Фото

Під час обшуків поліцейські вилучили комп’ютери, мобільні телефони, флешки та записи.

Джерело: Національна поліція України

Наживалися на створенні дитячої порнографії: подружжя киян загрожує до 15 років в'язниці. Фото

Під час обшуків вилучили предмети, які використовували для створення відео.

Джерело: Національна поліція України

Наживалися на створенні дитячої порнографії: подружжя киян загрожує до 15 років в'язниці. Фото

Під час обшуків вилучили атрибутику інтимного характеру

Джерело: Національна поліція України

Чоловіка також обвинувачують у зґвалтуванні дівчинки

Окрім справи щодо створення та поширення дитячої порнографії, слідчі зібрали докази того, що чоловік зґвалтував доньку своєї дружини.

Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт уже передали до суду. Подружжю інкримінують злочини, пов’язані зі створенням, зберіганням та збутом дитячої порнографії, виготовленням і поширенням порнографічних матеріалів, а чоловікові – ще й зґвалтування.

За цими статтями Кримінального кодексу України їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві 25-річному чоловікові повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 4-річного племінника, його розбещенні, а також придбанні, зберіганні та виготовленні дитячої порнографії. За даними слідства, коли хлопчик залишався з дядьком наодинці, той вчиняв щодо нього розпусні дії сексуального характеру.

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