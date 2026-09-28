У Києві судитимуть подружжя, яке, за даними слідства, створювало та продавало через Telegram порнографічні фото й відео за участю малолітньої дитини. Жінка залучила до створення контенту власну доньку, а її чоловіка також обвинувачують у зґвалтуванні дівчинки.

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Про це повідомила Національна поліція України. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Контент продавали через Telegram

Кіберполіцейські та слідчі Святошинського управління поліції Києва затримали подружжя у березні 2026 року. Чоловік і жінка 1975 та 1979 років народження, за даними слідства, виготовляли та поширювали в інтернеті заборонений контент за участю малолітньої доньки жінки.

Правоохоронці встановили, що щонайменше з листопада 2025 року вони продавали фото- та відеофайли через кілька Telegram-акаунтів. Покупці переказували гроші на банківські картки фігурантів.

Під час обшуків поліцейські вилучили комп’ютери, мобільні телефони, флешки, записи та інші предмети, які, за даними слідства, використовували для створення відео.

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Чоловіка також обвинувачують у зґвалтуванні дівчинки

Окрім справи щодо створення та поширення дитячої порнографії, слідчі зібрали докази того, що чоловік зґвалтував доньку своєї дружини.

Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт уже передали до суду. Подружжю інкримінують злочини, пов’язані зі створенням, зберіганням та збутом дитячої порнографії, виготовленням і поширенням порнографічних матеріалів, а чоловікові – ще й зґвалтування.

За цими статтями Кримінального кодексу України їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві 25-річному чоловікові повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 4-річного племінника, його розбещенні, а також придбанні, зберіганні та виготовленні дитячої порнографії. За даними слідства, коли хлопчик залишався з дядьком наодинці, той вчиняв щодо нього розпусні дії сексуального характеру.

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