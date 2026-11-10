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На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Дмитра Черевка. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
972
На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Дмитра Черевка. Фото
Дмитро Черевко. Вічна пам'ять і слава Герою

Під час виконання бойового завдання на Курщині загинув військовий з Бучанського району Київської області Дмитро Черевко. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Сумна звістка

"Бучанська громада прощається з 31-річним Захисником Дмитром Черевком із села Буда-Бабинецька", – йдеться в повідомленні.

До початку повномасштабного вторгнення Дмитро працював охоронцем у магазині в Києві. Рідні згадують його як добру, відповідальну та щиру людину. На жаль, з 9 березня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в Курській області РФ. Лише зараз вдалося повернути тіло Героя додому та встановити його особу.

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На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Дмитра Черевка. Фото

Дмитро Черевко. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5592

Церемонія прощання та відспівування відбудуться в середу, 11 листопада, об 11:00 в селі Буда-Бабинецька, біля будинку на вулиці Зоряна, 20. Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища в селі Бабинці, на вулиці Луговій.

"Вдома на нього чекали дружина та донька, для яких ця втрата назавжди залишиться невимовним болем", – додав Федорук.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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