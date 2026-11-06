На фронт поїхали ще майже 2700 дронів: Кличко передав захисникам нову партію допомоги від київської громади

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятостіВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятості: чим володіє та скільки заробляє сім'я Дмитра НовицькогоШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесУ Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. КартаУ Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. КартаБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняТри знаки зодіаку нарешті відчують фінансове полегшення: ви станете магнітом для грошейТри знаки зодіаку нарешті відчують фінансове полегшення: ви станете магнітом для грошей"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережіІлюстрація - мітинг українців за кордономКраїна ЄС вирішила прийняти більше біженців з України: де їх хочуть поселити
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

На фронт поїхали ще майже 2700 дронів: Кличко передав захисникам нову партію допомоги від київської громади

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
3,2 т.
На фронт поїхали ще майже 2700 дронів: Кличко передав захисникам нову партію допомоги від київської громади
Кличко передав на фронт нову партію безпілотників. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко передав українським військовим на фронт від громади столиці ще майже 2700 БпЛА різних типів. Нова партія допомоги поїхала до бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Про це Кличко розповів у Telegram.

На фронт поїхали ще майже 2700 дронів: Кличко передав захисникам нову партію допомоги від київської громади

Кличко передав на фронт нову партію безпілотників

За його словами, захисники отримають 2200 FPV-дронів різних типів, 450 розвідувальних дронів Mavic 3 Pro та Matrice 4, 28 літаків-камікадзе, 10 БпЛА літакового типу, 2 комплекси ударних бомберів.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
7,2 т.
Став на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. Фото
7,2 т.
Став на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. Фото
Марія ШевчукМарія Шевчук
6,4 т.
"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву
6,4 т.
"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,3 т.
У Києві п’яний водій влаштував стрілянину через відмову дівчини поїхати із ним. Подробиці та фото
3,3 т.
У Києві п’яний водій влаштував стрілянину через відмову дівчини поїхати із ним. Подробиці та фото

"Також відправили 12 одиниць НРК (наземного роботизованого комплексу)", – додав мер Києва.

На фронт поїхали ще майже 2700 дронів: Кличко передав захисникам нову партію допомоги від київської громади

Нову партію допомоги отримають бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Загалом від початку цього року від громади столиці військовим різних бригад передали уже понад 65 000 безпілотників різних типів.

"Нагадаю, вчора Київрада передбачила з міського бюджету ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України. Загалом цьогоріч спрямовуємо на підтримку захисників уже 6 млрд грн. Столиця й надалі допомагатиме нашим бійцям!", – наголосив Кличко.

Схожі теми
УкраїнаКиївДопомога ЗСУБПЛАFPV-дрониВіталій КличкоВіталій Кличко
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!