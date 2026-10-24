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"Ми виділили пів мільярда гривень для РДА": Кличко розповів, чому у Києві бракує мобільних укриттів

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
69
"Ми виділили пів мільярда гривень для РДА": Кличко розповів, чому у Києві бракує мобільних укриттів
Укриття в Києві. Джерело: Кличко в Facebook, колаж OBOZ.UA

Ще восени минулого року столична влада виділила майже 500 мільйонів гривень на облаштування мобільних укриттів в Києві. Причому гроші можна було спрямувати і раніше, але лише влітку 2025 року державні органи надали чіткі параметри для мобільних укриттів, без яких процес їх закупівлі був неможливий. Так чи так, але районні адміністрації виділені гроші вчасно не освоїли.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що "не можна поставити будь-який сарай і написати на ньому "укриття".

Проблема перепідпорядкування

Очільник столиці пояснив, що Київ складається з 10 районів, а голови районних адміністрацій ще з зими 2022 підпорядковані президентській вертикалі. Це перепідпорядкування призвело до того, що мер Києва не має повноважень щодо призначення, звільнення або дисциплінарного впливу на голів районних адміністрацій.

"У місті Києві за все відповідає мер. Але мер міста не тільки призначити, він не може звільнити, він навіть не може догану дати, тому що це не його вертикаль і він не може відповідати за це", – пояснив міський голова.

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Київ критично залежить від зовнішнього електро- та газопостачання і не має власної генерації електроенергії. Це створює серйозні ризики в разі масштабних атак на енергетичну інфраструктуру міста.

Віталій Кличко підкреслив важливість наявності надійних укриттів, щоб убезпечити киян у разі загрози.

"Але держава безвідповідально не давала нам чіткі параметри мобільних укриттів, тому що не можна поставити будь-який сарай, написати на ньому укриття, а потім люди загинуть", – пояснив мер.

Неосвоєні гроші

Таким чином, ситуація з мобільними укриттями в Києві "залишається напруженою", бо зазначені кошти залишаються невикористаними, а відсутність чітких стандартів ускладнює їх реалізацію. Очільник столиці підкреслює важливість вирішення цих питань для забезпечення безпеки киян.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Шевченківському районі Києва почали облаштовувати перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Воно працюватиме цілодобово, а в середині буде вентиляція та світло.

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