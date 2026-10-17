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Блог

Павло Розенко
Павло Розенко

Ексвіцепрем'єр-міністр України, експерт із соціальної та економічної політики

Київ / Думки
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Блог |

Мітинг "Геть-Кличка" повністю провалився!

Мітинг "Геть-Кличка" повністю провалився!
Мітинг біля КМДА. Джерело: Фейсбук Павла Розенка

Кияни – я вас ОБОЖНЮЮ!!

Попри двотижневу істерію ботоферми і помийних ТГ-каналів, телемарафонів та "позитивних" блогерів в соцмережах, мітинг "Геть-Кличка" сьогодні повністю провалився!

Мітинг ''Геть-Кличка'' повністю провалився!

Мітинг біля КМДА. Джерело: Фейсбук Павла Розенка

100-150 людей, (інші – журналісти з правоохоронцями) не будуть нам розповідати, як треба "негайно знести" обраного нами мера.

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Будуть вибори, без вас "зальотних" гастролерів розберемося, хто буде у нас мером!

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Павла Розенка
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