Київ підписав з ЄБРР кредит на 150 млн євро для оновлення метро, – Кличко

Київ підписав з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо новий кредитний договір, що передбачає збільшення суми кредиту від ЄБРР до 150 млн євро і надання гранту 5 млн євро. Ці кошти, в межах проєкту "RLF – "Київ Метро", спрямують на оновлення рухомого складу метрополітену.

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Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Українська столиця продовжує співпрацю з ЄБРР. Сьогодні Київ підписав з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо новий кредитний договір, що передбачає збільшення суми кредиту від ЄБРР до 150 млн євро і надання гранту 5 млн євро. Ці кошти, в межах проєкту "RLF – "Київ Метро", спрямують на оновлення рухомого складу метрополітену. Раніше на цей підпроєкт планували виділити 50 млн євро (як частину програми "Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ"). Але згодом фінансування переформатували та суттєво збільшили", – повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що співпраця Києва та ЄБРР почалася ще у довоєнний час. І завдяки підтримці ЄБРР, Київ може продовжувати втілення проєктів розвитку міста.

"Наразі спільно з ЄБРР місто реалізує 4 проєкти на загальну суму 290 млн євро. Зокрема, проєкти з модернізації міського транспорту та модернізації системи централізованого теплопостачання Києва", – повідомив Віталій Кличко.

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Він подякував ЄБРР за ефективну співпрацю задля розвитку міської інфраструктури української столиці.

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