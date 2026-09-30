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Київ підписав з ЄБРР кредит на 150 млн євро для оновлення метро, – Кличко

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read2 хв
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Київ підписав з ЄБРР кредит на 150 млн євро для оновлення метро, – Кличко
Договір передбачає крім кредиту на 150 млн євро надання гранту 5 млн євро
Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Київ підписав з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо новий кредитний договір, що передбачає збільшення суми кредиту від ЄБРР до 150 млн євро і надання гранту 5 млн євро. Ці кошти, в межах проєкту "RLF – "Київ Метро", спрямують на оновлення рухомого складу метрополітену.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Київ підписав з ЄБРР кредит на 150 млн євро для оновлення метро, – Кличко

Київ підписав з ЄБРР кредитний договір на 150 млн євро для оновлення метр

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

"Українська столиця продовжує співпрацю з ЄБРР. Сьогодні Київ підписав з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо новий кредитний договір, що передбачає збільшення суми кредиту від ЄБРР до 150 млн євро і надання гранту 5 млн євро. Ці кошти, в межах проєкту "RLF – "Київ Метро", спрямують на оновлення рухомого складу метрополітену. Раніше на цей підпроєкт планували виділити 50 млн євро (як частину програми "Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ"). Але згодом фінансування переформатували та суттєво збільшили", – повідомив Віталій Кличко.

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Мер зазначив, що співпраця Києва та ЄБРР почалася ще у довоєнний час. І завдяки підтримці ЄБРР, Київ може продовжувати втілення проєктів розвитку міста.

Київ підписав з ЄБРР кредит на 150 млн євро для оновлення метро, – Кличко

Завдяки підтримці ЄБРР, Київ може продовжувати втілення проєктів розвитку міста.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

"Наразі спільно з ЄБРР місто реалізує 4 проєкти на загальну суму 290 млн євро. Зокрема, проєкти з модернізації міського транспорту та модернізації системи централізованого теплопостачання Києва", – повідомив Віталій Кличко.

Київ підписав з ЄБРР кредит на 150 млн євро для оновлення метро, – Кличко

Віталій Кличко подякував президентці ЄБРР Оділь Рено-Бассо за співпрацю

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Він подякував ЄБРР за ефективну співпрацю задля розвитку міської інфраструктури української столиці.

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