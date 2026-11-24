Київ отримав важливий подарунок від міста-побратима Кіото та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) – 1 399 ноутбуків. Ця техніка вже розподілена між освітніми закладами всіх 10 районів столиці, враховуючи їхні нагальні потреби.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він разом із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Осумі Йо та головою JICA в Україні Осаму Хатторі передали техніку школам міста.

"Ця підтримка важлива, адже спрямована на посилення освітньої сфери столиці. Київ не вперше отримує необхідне обладнання від JICA. Завдяки нашій співпраці, за підтримки уряду Японії, в травні 2025 року КО "Київзеленбуд" отримало екскаватори для забезпечення функціонування міської інфраструктури, у липні 2025 року 11 закладів соціальної сфери Києва отримали сучасне реабілітаційне обладнання, в травні 2026 року JICA передало "Київводоканалу" сучасні системи очищення води", – наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що Київ зацікавлений у подальшому розширенні співпраці з JICA та подякував Японському агентству міжнародного співробітництва (JICA), уряду Японії, мерії міста Кіото та Посольству Японії в Україні за системну підтримку й допомогу Києву та нашій державі.