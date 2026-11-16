Київ долає жахливі виклики війни: Кличко зустрівся у столиці з делегацією Американської ради із зовнішньої політики

Мер Києва Віталій Кличко в понеділок, 16 листопада, у столичній мерії провів зустріч з делегацією Американської ради із зовнішньої політики (AFPC) на чолі з президентом ради Германом Пірчнером.

Відео дня

Про подію очільник столиці повідомив у Telegram.

"Поінформував про ситуацію в Києві та Україні. Зазначив, що українська столиця продовжує зазнавати масованих ударів агресора по об’єктах критичної інфраструктури. Ворог намагається зруйнувати системи водо-, тепло та енергосистеми", – зазначив Кличко.

РЕКЛАМА

Він також розповів про те, як Росія атакує столичні мости, обстрілює лікарні, школи, наукові установи та житлові будинки.

"Київ живе та продовжує працювати, долаючи жахливі виклики війни", – підкреслив Кличко.

Мер подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку Києва й України, наголосивши на необхідності подальшої допомоги, яка сьогодні така важлива для країни.

Головні історії дня