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Kyiv AI Day 2026 Main: у столиці відбудеться масштабна ШІ-конференція

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
399
Kyiv AI Day 2026 Main: у столиці відбудеться масштабна ШІ-конференція
Kyiv AI Day 2026 Main. Джерело: афіша

Культова офлайн конференція Kyiv AI Day 2026 Main, яку організовує компанія Lemberg Tech Business School відбудеться у Києві 31 жовтня.

Масштабна конференція Kyiv AI Day об’єднає провідних експертів, інноваторів та практиків у сфері штучного інтелекту та машинного навчання. Це єдина в Україні офлайн конференція, присвячена розробці AI рішень та машинному навчанню. Це подія для тих, хто прагне дізнатися про найновіші тенденції, технології та рішення у сфері AI, що змінюють сучасний бізнес і технологічний ландшафт.

Один день, 4 потоки – DS Solutions, AI Business, Machine Learning та AI in Miltech. Близько 40 українських та провідних закордонних практиків. Більше 700 учасників, що працюють з даними з України.

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4 паралельні потоки конференції

Data Science Solutions Track – потік цікаві кейси вирішення бізнес завдань за допомогою Data Science, приклади практичного застосування machine learning в реальних проєктах. Будемо намагатись зібрати найцікавіші і найвражаючі кейси з України, Європи, Пн. Америки та Китаю по вирішенню за допомогою AI насущних проблем. Цей потік створений для Data Scientists, CEO, CTO та Product Managers.

Machine Learning Track – технічний потік, в якому багато фреймворків, cloud-провайдерів та математики. BERT, Transformers, MLOps та інші технічні теми. Потік для Data Scientists, ML Engineers, Data Analysts.

AI Business Track – потік про те, як використати можливості штучного інтелекту в бізнес-цілях – AI first компанії, стартапи, яку AI-стратегію застосовують провідні компанії України, як продавати AI-рішення замовникам на заході. Ідеальний вибір для CEO, венчурних інвесторів та Product Managers

AI in Miltech Track:

  • Military дизайн: вимоги оборони; шляхи монетизації
  • Симуляції та дані: synthetic data, обмежені польові тести, якість і валідація
  • Надійність у полі: robustness, fault tolerance, human-in-the-loop
  • Eкспортні обмеження: фреймворки відповідності та ризик-менеджмент

Для кого?

CEO/CTO/CIO/COO, Product Leaders, Head of Data/ML/AI, Data Scientists/ML Engineers, Software Developers, Data/Business Analysts, представники PMO/Operations, інвестори й стартапи, а також public sector/Miltech-команди, що шукають перевірені підходи до масштабування.

Чому варто долучитися?

Kyiv AI Day 2026 Spring – це практична карта переходу від демок до масштабування. Ви поїдете з конкретними рішеннями: які процеси автоматизувати першими, як вимірювати якість та ризик, як оформити governance, які інтеграції дають ефект вже в цьому кварталі – і як це все підтримувати.

Забронювати свій квиток на конференціюза посиланням.

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