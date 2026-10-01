Коригування бюджету та соціально-економічний розвиток: Кличко анонсував нові важливі рішення Київради

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Жінка зі смартфоном та банківською карткою. ІлюстраціяУкраїнцям із застосунком Дія на телефоні стала доступна нова функція: що змінилосяНБУ випустив нову монету 10 грн. ІлюстраціяНБУ випустив особливі 10 грн в оригінальному дизайні: який вигляд мають"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. ФотоАнглійський "легіонер" залишив збірну України перед матчами в Лізі наційАнглійський "легіонер" залишив збірну України перед матчами в Лізі націй"Нам і так вистачає дизельки": Путін визнав, що відмовився від запропонованого США енергетичного та морського перемир'я. Відео"Нам і так вистачає дизельки": Путін визнав, що відмовився від запропонованого США енергетичного та морського перемир'я. Відео"Не Росія почала воювати": Путін зробив цинічну заяву про війну з Україною. Відео"Не Росія почала воювати": Путін зробив цинічну заяву про війну з Україною. ВідеоІлюстрація до гороскопуЯкі жінки, згідно з гороскопом, не створені для шлюбу та сім’ї: їх усього 3Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для "Шахедів": вирує потужна пожежа. Фото і відеоПід Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для "Шахедів": вирує потужна пожежа. Фото і відеоБуде долітати до Москви: в Україні представили новий ударний безпілотник класу middle-strike із дальністю до 600 км. ФотоБуде долітати до Москви: в Україні представили новий ударний безпілотник класу middle-strike із дальністю до 600 км. ФотоПовістка може знайти навіть за кордоном: у Польщі уточнили правила мобілізації, але полякам вони не сподобалисьПовістка може знайти навіть за кордоном: у Польщі уточнили правила мобілізації, але полякам вони не сподобались

Коригування бюджету та соціально-економічний розвиток: Кличко анонсував нові важливі рішення Київради

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 3,4 т.
Коригування бюджету та соціально-економічний розвиток: Кличко анонсував нові важливі рішення Київради
Віталій Кличко – мер столиці
Джерело: Київська міська рада

В четвер, 1 жовтня, Київрада на засіданні має ухвалити проєкт рішення про коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та додав, що йдеться про виділення коштів на підтримку Сил безпеки та оборони України.

"Ми передбачали 1 млрд грн. Але, завдяки депутатам усіх фракцій, зокрема депутатам-військовим, знайшли можливість збільшити цю суму ще на 260 млн грн. Тобто, йдеться про виділення 1 млрд 260 млн грн нашим захисникам. Та, сподіваюся, ми сьогодні збільшимо цю суму до 1,5 млрд грн. Для цього в перерві засідання збереться бюджетна комісія, щоб ухвалити рішення про додаткові кошти", – зазначив мер Києва.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 2,9 т.
Росія вдарила по Києву, ворожий дрон влучив у школу: Зеленський відреагував на атаку. Фото, відео і всі подробиці
icon 2,9 т.
Росія вдарила по Києву, ворожий дрон влучив у школу: Зеленський відреагував на атаку. Фото, відео і всі подробиці
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 2,0 т.
Росія двічі за день атакувала дронами Південний міст у Києві: пошкоджено опору. Подробиці, фото і відео
icon 2,0 т.
Росія двічі за день атакувала дронами Південний міст у Києві: пошкоджено опору. Подробиці, фото і відео
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 1,4 т.
Росія атакувала Інститут ядерних досліджень у Києві, сталась пожежа: чи є радіаційний ризик
icon 1,4 т.
Росія атакувала Інститут ядерних досліджень у Києві, сталась пожежа: чи є радіаційний ризик

Кличко зауважив, що дав доручення депутатським фракціям і виконавчому органу протягом місяця опрацювати питання і знайти оптимальні рішення щодо збільшення фінансування програми "Захисник Києва". В межах можливостей міського бюджету.

"Додатково сьогодні маємо виділити ще 375 млн грн на виплати мобілізованим у столиці. Ми повинні і допомагати армії, і забезпечувати життєдіяльність столиці. Без популізму і політичних гасел. Відповідально та ефективно. Бо в умовах постійних атак ворога, в умовах пошкоджень житла, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури столиця не повинна скотитися в занепад. Київ має вистояти і жити", – написав Кличко.

За словами мера, також Київрада планує збільшити кошти на виплати столичним медикам. А саме – запровадити доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак ворога на Київ.

"Медики завжди прибувають першими. Працюють вдень і вночі, рятують здоров’я та життя людей", – зазначив Кличко.

"Щодо соціальної підтримки. В межах програми "Турбота. Назустріч киянам" депутати Київради мають збільшити видатки, пов’язані з виплатою людям, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів. А також – запровадити нову одноразову допомогу цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих цивільних", – повідомив очільник столиці.

Віталій Кличко розповів, що у програмі "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" пропонується спростити процедуру отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Схожі теми
медицинаКиївЗбройні Сили УкраїнивиплатиВіталій КличкоВіталій Кличко
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись