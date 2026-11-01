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Коли у Києві випаде сніг: синоптикиня спростувала попередні прогнози

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
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Коли у Києві випаде сніг: синоптикиня спростувала попередні прогнози
Сніг на гілці дерева. Ілюстративне фото. Джерело: Mikhail Peace/Pexels

Попри прогнози щодо можливого мокрого снігу в Україні, у Києві найближчим часом його випадіння не очікується. Натомість у столиці прогнозують переважно хмарну погоду.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр пояснила, що столиця тепліша за навколишні населені пункти області через щільну забудову та так званий острів тепла.

Чому у Києві може не бути снігу 

Синоптикиня пояснила, що міська забудова створює додаткове нагрівання поверхні через антропогенне навантаження. Тому навіть якщо консультативний прогноз допускає мокрий сніг в Україні, у Києві погодні умови можуть бути іншими.

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"Наразі з тієї інформації, яка в нас є, можу сказати, дощі в Києві можуть бути лише у четвер. А надалі без істотних опадів або взагалі без опадів. До 2 листопада ми взагалі не очікуємо на опади саме в Києві та області", – уточнила Оксана Скляр.

Коли у Києві випаде сніг: синоптикиня спростувала попередні прогнози

Сніг на гілці дерева. Ілюстративне фото. Джерело: Yan Krukau/Pexels

Якою буде погода у Києві 2 листопада

У понеділок, 2 листопада, істотних змін температури не прогнозують. Вдень у Києві також буде +7...+9 градусів, уночі – +6...+8 градусів, небо залишатиметься хмарним.

Коли у Києві випаде сніг: синоптикиня спростувала попередні прогнози

Прогноз погоди в Києві 2 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, восени 2026 року температурний фон в Україні залишається вищим за кліматичну норму, а зима 2026–2027 років, за попередніми оцінками синоптиків, також може бути теплішою на 1–2 градуси. Водночас фахівці не виключають короткочасних періодів похолодання з арктичним повітрям і морозами, тому українцям варто бути готовими до температурних коливань.

Як писав OBOZ.UA, у листопаді можливе певне зниження температури, однак, за оцінками українських фахівців і світових прогностичних центрів, загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму.

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